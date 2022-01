También se estableció izamiento del Pabellón Nacional a media asta, en todas las sedes judiciales de Loreto.



Hoy, 06 de enero, la Corte Superior de Justicia de Loreto dispuso declarar duelo judicial laborable (sin cese de las actividades jurisdiccionales y administrativas), con motivo del lamentable fallecimiento del ex magistrado y past presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, doctor Roger Alberto Cabrera Paredes.

Desde ayer por la tarde, en que acaeció su deceso, en la ciudad de Iquitos, la Corte de Loreto izó el pabellón nacional de su sede central y sub sedes a media asta, en expresión del luto oficial por la partida de tan destacado y honorable magistrado, quien llegó a presidir esta Corte de Justicia en tres períodos: 1996, 1998, y del 2009 al 2010.

Asimismo, conforme lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, se rendirán los honores fúnebres; acto que se realizará este viernes 07 de enero, a las 10 de la mañana, en el palacio de justicia de Loreto, con estricto cumplimiento de las disposiciones por el estado de emergencia sanitaria.

El doctor Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, en representación de la Corte Superior de Justicia, hizo extensivo su más sentido pésame a la familia, solidarizándose con el difícil momento que afrontan.

Trayectoria del doctor Roger Alberto Cabrera Paredes

Roger Alberto Cabrera Paredes (02 de abril de 1943 – 05 de enero de 2022). Fue comandante de la Policía Nacional del Perú (Policía de Investigaciones). Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto en tres períodos. Asimismo, desarrolló una destacada carrera en la judicatura en esta ilustre institución, desempeñándose como juez penal y vocal provisional y titular de la Sala Penal.

Fue docente y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Particular de Iquitos. Profesor nombrado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y rector de la misma. Presidente del Jurado Electoral Especial de Maynas. También se dedicó de lleno a la profesión de abogado, creando su propio staff denominado «Estudio Cabrera». Ex Decano del Colegio de Abogados de Loreto.

El doctor Roger Cabrera destacó por su probidad, y labor siempre esmerada, comprometida, y con vocación en favor de la comunidad. Indudablemente, su firme propósito de sacar adelante al Poder Judicial, quedó evidenciado en un trabajo constante, y espíritu de servicio; y será siempre recordado por la familia judicial de Loreto. CSJ Loreto