Iniciativa busca promover justicia inclusiva al alcance de todos y todas

En la última semana, la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, de la Corte Superior de Justicia de Loreto, ha participado de 03 reuniones de coordinación con las municipalidades distritales de Belén y San Juan Bautista, y la Municipalidad Provincial de Maynas con el objetivo de afianzar compromisos mediante actas verbales.

La coordinación de dicha comisión está a cargo del Dr. Javier Santiago Sologuren Anchante, presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, e integrada por las magistradas Betty Magallanes Hernández, jueza titular del Juzgado Especializado de Familia de Maynas, Roxana Chabela Carrión Ramírez, jueza superior provisional de la Sala Civil de Maynas, y Melina Vargas Ascue, jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas, así como la participación de la secretaria asistente técnica Brenda Tamani Espinar y Adelbert Ashley Tejada Bardales.

El miércoles 30 de enero, se desarrolló la primera reunión con la titular de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Belén, Lic. Patricia Macedo; jefa de la UC, María de Fátima Pilar Peña; jefa del Programa Vaso de Leche, Angélica Lucila Celis López; Jefa de la Oficina Municipal de Personas con Discapacidad, Pilar Cárdenas Huesember; y en representación de la Gerencia de la DEMUNA, Alberto Flores Vásquez.

Mientras que el día jueves 31 de enero, a las 9:00 am. se desarrolló una reunión con la representante de la División del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Maynas, Indira Melgarejo Gómez. Posteriormente, a las 10:30 de la mañana del mismo día tuvieron una reunión en las instalaciones de la Sub Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, con su gerente Adolfo Flores Morey, quien estuvo acompañado de. Blanca Ahuite, jefa de la División del Programa Vaso de Leche; Rafael Silvano, psicólogo del Centro de Emergencia Mujer-CEM; y Alonso Rengifo, jefe de la Oficina Municipal de Personas con Discapacidad-OMAPED.

Con estas reuniones se ha logrado identificar a los diferentes sectores de la población que se encuentran en condición de vulnerabilidad, para ejecutar el plan de trabajo 2019, contemplando como principales acciones: capacitaciones en la temática de derechos fundamentales de la persona, violencia familiar y de género, discapacidad, etc. así como el desarrollo de mesas de diálogo, las que serán efectivas en el mes de marzo, a fin de concretizar los compromisos pactados.

Atendiendo a las condiciones diferenciadas de cada municipalidad, las acciones se trabajarán en función de dichas poblaciones de riesgo identificadas y de las metas establecidas en el programa para beneficio de la población más vulnerable de la Región Loreto. Asimismo, es importante destacar que la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, cuenta con profesionales en las ramas de Psicología, Derecho, Trabajo Social, y Educación.

Por otro lado, dicha Comisión ha venido desarrollando reuniones internas para el diseño de metodologías de trabajo acorde con el Plan Nacional de Justicia, además del planteamiento de estrategias para el afianzamiento de las alianzas que han logrado establecerse gracias a las reuniones que se ejecutaron esta semana. (Oficina de Imagen Institucional-CSJ Loreto)