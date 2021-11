Publicidad

Ubicado en la cuarta cuadra de la calle Samanez Ocampo.

Sesión entre directivos de educación, dirigentes del magisterio y comisión de educación, fue a oscuras.



Están graves. El día viernes el local mencionado amaneció con el servicio de luz cortado. Y para que la empresa corte un servicio, tienen que pasar dos meses impagos. Y no solo eso, se conoció que a los trabajadores CAS que debieron pagarles el 24 de octubre, recién les cancelaron el 6 de noviembre. Los Locadores, aún siguen esperando su pago.

¿Y quién tiene que ver por todos ellos? Se supone que el consejero delegado Javier Villacorta Nacimento, pero él es otro, junto a Anthony López, que siempre anda por el gobierno regional. Pero no para arreglar los problemas de los trabajadores, sino para solucionar otras necesidades.

Ocurrió el último viernes. Los invitados a una sesión donde verían el pago de la deuda social magisterial, entre ellos la directora de educación; tuvieron que ubicarse en un espacio reducido donde entraba algo la luz del día.

Todos los equipos tecnológicos para registrar las reuniones de manera adecuada; quedaron mudos sobre una mesa. Quién sabe si ahora lunes haya amanecido con luz o no. Los asistentes, pese a que el tema del pago de deuda social era importante, se les veía mortificados por las condiciones en que estaban.

Inconcebible.