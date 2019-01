Arboricidio en la avenida Quiñones

Desconocidos cortaron una cantidad de árboles que están en la jurisdicción del distrito de Belén, en la Avenida José Abelardo Quiñones, para facilitar la visibilidad de paneles publicitarios.

Según se supo, los sujetos se transportaban a bordo de una furgoneta y amenazaron con machete en mano al sub gerente de Comercialización de la comuna de Belén, tras ser sorprendidos infraganti. Tras este repudiable acto, todos los desconocidos se dieron a la fuga con dirección desconocida.

Hasta el lugar llegó el subgerente de la gerencia de gestión ambiental de este municipio distrital para constatar los hechos, quien manifestó que los cortes que se habían registrado en más de 10 árboles no eran de poda, sino para matarlos.

Asimismo, se hizo presente el serenazgo de esta comuna y personal policial de la comisaría 9 de Octubre para formalizar la denuncia del caso por el presunto delito contra el medio ambiente.

“La verdad que esto es una forma de dañar el medio ambiente, nosotros sorprendimos a estas personas que estaban a bordo de una furgoneta, ya habían cortado varios árboles que se encontraban por las áreas verdes de la Avenida José Abelardo Quiñones, en lo que respecta a la jurisdicción de Belén. Pero lo que más nos llamó la atención fue cuando sorprendimos a estos sujetos, quienes ni bien nos vieron, empezaron a insultarnos y a decirnos que ellos no tienen la culpa que simplemente estaban cumpliendo un trabajo y que reclamemos al dueño de los paneles publicitarios de la mencionada avenida. Yo tomamos cartas en el asunto y el proceso va a continuar”, señaló uno de los funcionarios. (C. Ampuero)