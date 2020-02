¿Corrupción en la Unidad Ejecutora de la Red de Salud de Nauta?

De inmediato debe actuar la Dirección Regional de Salud.

Increíble que a individuo cuestionado e investigado le iban a pagar 1,500 soles, pero cuando son advertidos de lo irregular de dicho pago, terminan despidiendo a la tesorera que advierte el asunto, Sheena Murayari Huayambé, y colocan de tesorero al que iba a ser beneficiado con los dos cheques, bachiller Enzo Alaín Dacosta Greiffo.

Un cheque por 465.58 soles y otro por 603.38 soles, firmados por el director administrativo Felipe Del Águila Pérez. Mas no por la ex tesorera cuyo espacio para su firma en el cheque queda en blanco. Ella de inmediato dio a conocer la tremenda irregularidad al gobierno regional de Loreto, así como a los órganos de control competentes.

Igualmente, se comunicó con el secretario de enfermeros del sindicato de la red de salud Loreto Nauta, dándole a conocer todo; él, por su parte, le dice que le envíe toda la documentación correspondiente y que no se lo comunique a nadie más.

Sin embargo, la directora de la red, Margarita Teresa Meléndez Loje, al parecer, para sacar cuerpo, envió oficio al administrador del gobierno regional, Joiner Vásquez Egoávil, tratando de dar a conocer lo que habría ocurrido. Cuando ella misma, luego que sacan a la tesorera, una profesional nautina que ama su terruño y lo quiere ver libre de corrupción; coloca en el cargo de tesorero a Enzo Dacosta.

Según se conoce, los mil soles que iba a cobrar Enzo, tuvieron que ser devueltos al Estado. Pero para no regresar dinero, habrían ideado la fórmula para favorecer al bachiller que, increíblemente, luego de frustrado el cobro, es colocado como tesorero. Cabe decir que ahora esa red de salud de Loreto Nauta, es unidad ejecutora.

“Yo no puedo girar y menos firmar para algo que no es correcto. Les he dicho que no. Ahora el gobierno regional tiene conocimiento y ya depende de ellos que asuman las acciones correspondientes”, dice la ex tesorera al informar prácticamente del robo que se habría querido cometer en esa red.

Y hasta donde se conoce, el mencionado Enzo Dacosta tiene varias denuncias penales en su labor por otras zonas de Loreto. Es decir, las cosas parecen andar al revés, sacan a personal incorruptible, con el perfil acorde a lo demandado por Contraloría, y colocan a una persona con ingratos antecedentes.