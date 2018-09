Para nadie es fácil tratar de portarse bien, nadie es perfecto. Algo parecido pasa con quienes tienen la responsabilidad de gobernar, pero la responsabilidad es mucho mayor porque no se trata de actuar a título personal, sino en representación de una población. Es ahí cuando tiene mucho mayor sentido también el esforzarse por un correcto manejo.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para hacer un correcto manejo económico del país, el otro año habrá presupuesto de 168 mil millones de soles, está financiado, es un presupuesto responsable que tiene incremento de 7% respecto al presupuesto de 2017”, afirmó el presidente Martín Vizcarra.

Hasta ahí nos parece que el correcto manejo está bien encuadrado en el tema de distribución y de incremento presupuestal, pero cuando hablamos qué garantizará que ese correcto manejo alcance también a la ejecución del gasto, es cuando nos preocupa sobremanera.

Sabemos que el problema no está solamente en cuánto recibe cada institución, sino en cuánto haremos para que el correcto manejo también se dé al momento del gasto y en el cumplimiento de metas. Nos preguntamos si esto lo lograremos con oficinas de Control que percibimos débiles, todavía. Y más aún con Oficinas de Control Institucional-OCI, que todavía depende el pago del personal de la misma entidad que fiscaliza. Puede intentarse acto correcto allí?

En realidad vemos que todos estamos en una especie de prueba de fuego, pero quienes tienen que marcar las pautas para una mejor marcha del país, son las autoridades que tienen que mover las estructuras para que se den las condiciones de un real desarrollo. Sino, seguiremos escribiendo y quejándonos de lo mismo por muchas décadas más. Esperamos no sea así.

Es por eso muy importante que la ciudadanía empiece a hacer sentir su poder a través de la junta de firmas que obligue a las autoridades de turno actuar como manda la ley. Aunque el otro problema que tenemos es que nuestra propia Ley de Leyes tiene que ser revisada y modificada. Mientras la ciudadanía donde estamos todos, tenemos la obligación de formar parte de un movimiento social activo, tal como lo plantea el sistema democrático, pero todavía no lo aplicamos a cabalidad.

Existe una distancia entre lo que deciden los que tienen el poder de turno y lo que la ciudadanía necesita para el desarrollo del país. No hay una conexión de pareceres entre el pueblo y los que fueron elegidos para gobernar. No se ha creado ese mecanismo, por ejemplo para que los congresistas de cada región presenten proyectos consensuados con las organizaciones civiles, ellos presentan lo que les parece, o lo que algún interés oscuro lo requiera. Ese vacío la Constitución lo puede contemplar más explícitamente.