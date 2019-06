Por: Juan Soregui Vargas

Recuerdo que en los años 70, en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, sus funcionarios y profesionales de gran capacidad en educación y productividad, elaboraron un plan de cooperación técnica internacional, con la finalidad de intercambiar conocimientos con universidades de Rusia, Alemania, Checoslovaquia, entre otros gobiernos de aquella época.

La idea se cumplió con muchos estudiantes loretanos y otros de diferentes regiones, era capacitados en esta zona y en las áreas internacionales. Muchos de los que retornaron a este país que les dio la oportunidad contribuyeron de una u otra manera a realizar planificaciones de mediano y largo alcance con la finalidad de hacer realidad el desarrollo sustentable de la Amazonía peruana, con sus tres fundamentos: el crecimiento social, el crecimiento económico y respeto al ambiente.

Puedo rememorar el viaje de capacitación de un buen estudiante de biología, el hermano y amigo Jorge Andrés Urteaga Cavero, loretano de nacimiento, estudiante de la facultad de ciencias biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) quien estuvo un lustro por las tierras y aguas de Rusia y que trajo consigo un grupo de profesionales pesqueros para exponer en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) al cual asistimos honrados por Andrés y también preguntando todo lo que queríamos conocer de las pesquerías de otros sitios.

Muchos estudiantes de diferentes áreas de ingeniería y la ciencia también viajaron a capacitarse y mediante su intervención, ya en tierras loretanas consiguieron fondos para la investigación y promoción del desarrollo sustentable, basado en la autogestión y especialmente en la filosofía del educador brasilero Paulo Freyre.

El suscrito, se benefició con una relación muy cercana con la sabiduría de dos biólogos alemanes: El doctor Reiner Eckman, especialista en pesquerías de todo ambiente, y la doctora Renata Lixfield, especialista en ornitología. Dos personas proactivas que dejando a sus familias y sus tierras vinieron durante más de dos años a enseñarnos muchas técnicas, y como decían ellos a aprender enseñando, de acuerdo a las indicaciones del libro Pedagogía del oprimido de Freire.

Trabajé especialmente con Eckmann en la elaboración de mi tesis para obtener el título de biólogo en la UNAP, en las aguas y tierras de la reserva natural del río Pastaza, especialmente en las áreas del lago Rimachi. Pero, no solo en la parte de análisis de aguas y pesquerías, sino en el aspecto social de los habitantes de la zona, que eran mestizos e indígenas de la etnia candoshi.

Tratamos de formar unas especies de grupos de pesca autogestionarios para mejorar su situación económica y a la vez hacíamos investigación de las pesquerías, de la calidad de aguas y otras ambiental, entre otras, experiencia que fue plasmada muchos años más tarde en lo que llamamos unidades de pesca comunitaria y que fue utilizada por los amigos investigadores de Leticia, Colombia.

Retirado del gobierno don Juan Velasco, la apatía por este sistema de cooperación técnica internacional iba apareciendo en los gobernantes de turno, hasta que surgieron organismos como el APCI y el programa de ciudad saludable en todo el país. Con muchos esfuerzos fueron recuperando espacios para la formulación de cooperaciones internacionales con buenos proyectos, como lo acontecido con la municipalidad distrital de San Juan Bautista, donde los profesionales de ciudad saludable, en el 2008, organizaron a un grupo de mujeres bien capacitadas en el manejo de residuos sólidos, manejando furgonetas para recolectar basura de los rincones más escondidos del distrito para luego llevarlos al depósito final.

En el 2009, mediante proyectos de la oficina de cooperación técnica internacional de este distrito, se consiguió 9 millones de soles con la intermediación del nuevo ministerio del ambiente, liderado por el Dr. Brack, para construir un relleno sanitario, estudio que estuvo a cargo por un equipo dirigido por el joven profesional J.A. Soregui, egresado de nuestra UNAP que trabajaba en esa oficina. Además, gracias a este aporte del intelecto del ingeniero mencionado y su equipo el distrito de San Juan obtuvo una condecoración de la mejor gestión ambiental en el Perú, que nos honra a todos los loretanos.

Por eso, cuando me informaron que la Oficina de Cooperación Técnica Internacional de la Municipalidad de Belén, liderado por el consolidado profesional que consiguió convenios con organismos internacionales en San Juan y otros sitios, apoyado por la actual gestión del distrito, Gerson Lecca, nos ha llenado de gran satisfacción, que organizarán un encuentro con profesionales de experiencia en el tema y estoy seguro que tendremos muchas mejoras con la cooperación económica, social y ambiental y técnica de otros países.

Hoy viernes 21, se da el primer paso para conseguir capacitar no solo a los beleninos, sino a todas las personas que desean introducirse en el campo de la cooperación técnica internacional. Como expositores vienen profesionales experimentados como un académico de la APCI y una profesional de excelente calidad del equipo de ciudad saludable que ya tiene experiencias con la Amazonía peruana. El éxito del evento está pues asegurado, por la experiencia y academia de los expositores y la academia y experiencia del que dirige la actual oficina de cooperación técnica internacional de la municipalidad de Belén

El certamen se llevará a cabo, de manera gratuita, por decisión de la gestión Lecca, y se ejecutará de 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, en el cómodo ambiente de la Casa Azul, recinto donde se desarrollan eventos deportivos, especialmente de futbolito, ubicado cerca de mi querido colegio CNI.