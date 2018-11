Jefe de ODPE Maynas, Juan Pío Flores Tang

Quienes no cumplan con su función de miembros de mesa la multa es de S/. 210

“El proceso del Referéndum ya está en marcha. Nosotros como ODPE Maynas seguimos manteniendo la circunscripción de las tres provincias Putumayo, Maynas y Loreto-Nauta. Seguimos con las mismas 1447 mesas, la misma cantidad de locales de votación que son 100 y en estos momentos estamos capacitando a los actores electorales y miembros de mesa”.

Así declaró el jefe de la ODPE Maynas, Juan Pío Flores Tang, quien agregó que son cuatro preguntas y las opciones de respuestas es SÍ o NO que están en manos del elector. “La ONPE estará difundiendo las preguntas a los electores con la finalidad de que ellos estén informados y puedan emitir un voto a conciencia al momento de marcar las opciones”.

Informó que como ODPE estarán realizando un pasacalle el día de hoy a las 10 de la mañana para difundir que el proceso del Referéndum está en marcha y hacerle conocer a los electores las preguntas que se plantea a fin de que el 09 de diciembre puedan emitir su voto informado.

Indicó también que van a seguir contando con los mismos miembros de mesa y el dos de diciembre habrá un reforzamiento de capacitación en los locales.

Precisó que como en todo proceso un día antes habrá la ley seca, y un día antes va a terminar también todo el proceso de difusión. También se van a presentar en un momento los promotores del SÍ y los promotores del NO. “Todavía estamos esperando acreditación, pero tenemos entendido que por parte del gobierno las prefecturas, las gobernaciones y por parte del No el Congreso. Estamos a la espera que nos haga llegar el Jurado Electoral quiénes se han acreditado como personeros de ambas acciones”.

Entonces hoy en Iquitos se realizará el vistoso e interesante “Pasacalle Informativo – Referéndum 2018”, que será tipo caravana partiendo desde la plaza 28 de Julio en horas de la mañana, por diversas arterias de la ciudad de Iquitos.

Durante el pasacalle entregarán a la ciudadanía volantes con información sobre el proceso del Referéndum y las cuatro preguntas que estarán en las cédulas de sufragio el próximo 09 de diciembre de 2018.

En el pasacalle participarán con motocarros, motos, caminando, y así se irá promocionando las cuatro preguntas del referéndum, respecto a qué significa un SÍ o un NO. Es decir todo lo concerniente a lo que la gente no sabe sobre el referéndum.

También se ha dispuesto por parte del jefe de la ODP Maynas, Juan Pío Flores, que a partir de hoy jueves 22 de noviembre hasta un día antes de las elecciones, vale decir 08 de diciembre, se instale los módulos informativos.

En los módulos informáticos de la ONPE-ODPE Maynas, que se ubicarán en las principales plazas y mercados, invitarán a la ciudadanía se acerque y recoja la información en materiales impresos como volantes, trípticos, etc, respecto a lo que significa un referéndum o votar correctamente.

También en los módulos ofrecerán información sobre los locales de votación que serán los mismos de la elección reciente pasada. Aunque como algunos ciudadanos se confunden podrán reconfirmar su centro de votación.

La ODPE Maynas solo precisa que existe una única modificación para este Referéndum 2018. Se trata de las 23 mesas de sufragio que se ubicaron en las instalaciones de la Escuela de Post grado de la UNAP, donde funcionó un local de contingencia.

Estas 23 mesas están siendo trasladadas a la institución educativa “El Progreso” ubicado en la avenida La Participación cuadra 25. Entonces los ciudadanos (as) que han votado el 07 de octubre en el referido local, ya no será allí, todo pasó al colegio señalado.

Se invoca a la población de darse un tiempo y asumir la responsabilidad ciudadana para enterarse de cómo va a ser el proceso de la cédula, y acercarse a los módulos informativos y estar atentos a cuanta información pueda llegar para su conocimiento.

EN ANTERIOR PROCESO NO PARTICIPÓ 20% DE MIEMBROS DE MESA

Lo que queremos es que en este proceso los miembros de mesa asistan con la finalidad de tener la mayor certeza al momento de llenar las actas. Lo que sucede es que cuando alguien se le coge de la cola no tiene la capacitación y es fácil de cometer errores.

En el anterior proceso no participó el 20% de electores que representa un promedio de 600 personas que se espera recapaciten y puedan cumplir con su deber ciudadano para dar mayor eficiencia y transparencia al proceso del Referéndum”. (Diana López M.)