Escucharon a vecinos y empresarios indignados por el perjuicio que les vienen generando.

Estuvo presente la consejera regional Janeth Reátegui, quien pidió una serie de explicaciones a los responsables de la empresa.



Empresarios y vecinos de la calle Raimondi, ya no soportan más. Una obra de mejoramiento de la vía valorada en decenas de millones de soles que este lunes debió estar concluida; se muestra paralizada desde hace tres meses por deficiencias en el expediente técnico y por la falta de un estudio de impacto ambiental adecuado.

Ayer la consejera regional Janeth Reátegui, mientras que la mayoría de sus colegas se dio la gran vida en la “Expoamazónica”; actuó de oficio. Llegó a las 11 de la mañana a la puerta de la Contraloría Regional, a quien solicitó que la acompañe en el recorrido que haría por las cuadras afectadas por la obra (Alameda de Iquitos) paralizada.

También estuvo presente una representante de Defensoría del Pueblo, la fiscalía de prevención del delito no asistió, dando como pretexto que los trabajadores están de huelga y que no los dejaban salir. O sea, ¿en estos instantes puede pasar lo que sea en Iquitos y la fiscalía de prevención no puede acudir? ¿Tan mal estamos?

El grupo preocupado por la obra paralizada recorrió todas las calles y luego se concentró en un almacén donde había materiales de construcción. Llegaron representantes de la empresa dando una serie de explicaciones, mencionando que el día lunes estarían reiniciando algunos trabajos. No logró quitar la indignación a los vecinos y empresarios.