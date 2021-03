Contraloría recomienda a DIRESA acciones correctivas para almacenamiento de vacunas

Detectaron deficiencias en internamiento de dosis contra COVID-19.



La Contraloría General identificó que el almacén de la Dirección Regional de Salud de Loreto (DIRESA), donde se conservarán las vacunas contra la COVID-19 antes de su distribución, no cuenta con grupo electrógeno operativo u otro sistema que lo sustituya en caso se presente un corte de fluido eléctrico, ni con un botiquín de primeros auxilios, por lo que no se garantizaría el adecuado almacenamiento.

El Informe de Hito de Control N° 5158-2021-CG/GRLO-SCC, correspondiente al periodo de evaluación del 11 al 19 de febrero de 2021, señala que esta situación no aseguraría una adecuada conservación de la cadena de frío de los equipos frigoríficos que almacenan las vacunas contra la COVID-19, generando el riesgo de pérdida de potencia inmunológica de las mismas.

Además, los auditores comprobaron que el almacén no cuenta con un botiquín de primeros auxilios, pese a que así lo estipula el “Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros”.

El informe fue notificado el 17 de febrero último al titular de la Dirección Regional de Loreto para que adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan, y así concretar el objetivo de asegurar la continuidad del proceso de vacunación contra la COVID-19.