Contraloría investiga grave denuncia de presunta corrupción que involucra al director regional de Energía y Minas

Fue interpuesta por un profesional que lo despidieron porque no aceptó que le descuenten el 10% de sus haberes.

El ingeniero geólogo Elvis Góngora Ismiño, cuenta con 20 años de su esforzado trabajo por lo que con esa solidez de conocimiento decidió no dejarse abusar y más bien de inmediato denunció al director regional de energía y minas, Ing. químico Gastón García Pizango, al pretender descontarle el 10% de sus haberes, tan solo por laborar en la gestión regional actual.

“Se hace por orden de arriba y que si no estaba de acuerdo ya era problema mío… si quiero o no trabajar”, cuenta Elvis Góngora, que le dijo el director regional por teléfono al reclamarle por los 1,600 soles que le querían descontar por 4 meses que había estado impago.

“Luego de hacer los trámites administrativos para hacer efectivo mis pagos, la señora Mayra Christina Díaz Medina, que tenía el cargo de tesorera, sin reunir los requisitos establecidos en el MOF, me convoca para cancelar los meses impagos, mencionándome qué por orden del director regional, me descontaría el 10% de mis haberes, es decir 1,600 soles.

Me sorprendió y le pedí que me pague completo, me respondió que no quería tener problemas y que hable con el director, es ahí donde el director regional me responde lo que antes mencioné. Al final no me descontaron. Luego viajé a Lima a una capacitación de gestión sobre riesgos de desastres y gestión catastral minera, organizado por el Instituto Minero y Metalúrgico.

La DREM aceptó la invitación para la capacitación; sin embargo, cuando me reincorporé a la dirección de energía y minas, el jefe de personal me entrega el memorándum 011/2019 donde me comunican el término de mi contrato. O sea, me botaron únicamente por no haber permitido que me descuenten el 10% de mis honorarios profesionales”, remarca el denunciante agregando que también ha dado a conocer todos los hechos a OCI del gobierno regional de Loreto, pero nadie actúa.

COMPRA IRREGULAR DE UNIFORMES.

Toda la denuncia entregada antes a Contraloría Regional y hace poco al consejero delegado Alan Rodríguez, quien mencionó que se enviará a la comisión de fiscalización del consejo; está debidamente sustentada con documentación voluminosa, facturas, órdenes de compra y pagos.

“De manera irregular la actual gestión de Gastón García Pizango, destinó más de 32 mil 907 soles para la adquisición de uniformes y zapatos para personal CAS y locadores de servicio sin cumplir los trámites administrativos de manera secuencial. Primero con fecha 15 de abril 2019 se canceló la adquisición de uniformes y calzados, según facturas 0001-000003 y 0001-000004, remitidas en la rendición de gastos del mes de marzo a la oficina de control previo de contabilidad del Gorel, dando la conformidad como si los bienes solicitados habrían ingresado al almacén de la dirección de energía y minas.

Siendo que los uniformes recién se mandaron a confeccionar en junio 2019. Y entregados en julio del mismo año. Un acto de corrupción cometido por el director que debe ser sancionado por las autoridades competentes. Además, que dichos uniformes no cumplieron con las especificaciones indicadas en la factura 000003, donde señalan blusas sastre con logo bordado. Más bien les dieron un polo de mala calidad.

La razón social de la empresa H&J García SEIRL, aparece con dirección en Pj. Miami 57-A Moronacocha, al verificarse funciona otro negocio de nombre “Janina Boutique”. El número de RUC de “H&J García” tiene fecha de inicio de actividades el 30 de mayo de 2015, siendo que después de cuatro años emiten como facturas púnicamente las facturas 3 y 4. Un indicio de corrupción que debe ser sancionado, dice el denunciante.

Otro de los puntos en dicha denuncia es por presunta falsificación de firmas en declaraciones juradas por concepto de movilidad. “Dicha documentación fue adulterada ya que las firmas del personal de la DREM en muchos de los comprobantes de pago, son falsas. El monto total por ese concepto fue de 79 mil 459 soles.

Y finalmente, ya Contraloría Regional tiene el caso, espero que siga la investigación con celeridad y no como OCI del gobierno regional que no ha hecho nada. Tienen que investigar la permanencia irregular de personal, ya que el procurador público del gobierno regional, Roldán Ruiz Ruiz, hizo de conocimiento al director Gastón García Pizango, que las servidoras Mayra Díaz Medina y Melissa Verde Navarro, no cuentan con medida cautelar a su favor, motivo por el cual deben ser retiradas de la institución, dando cumplimiento a la resolución número 7 en la que el poder judicial resuelve declarar fundado la oposición presentada por la primera servidora, dejando sin efecto la resolución uno que le concedía dicha medida.

Mayra Díaz, viene ocupando el cargo de administradora sin tener el perfil para el cargo y no tiene vínculo laboral con el gobierno regional, cobrando de manera irregular su remuneración. Mientras que Melissa, apeló de manera extemporánea el recurso contra la resolución 8, perdiendo la medida cautelar. Ella sigue laborando ahí. Ahora espero que contraloría siga adelante con las investigaciones y que lo haga el consejo regional para luego elevar lo encontrado ante el Ministerio Público”, asegura el ingeniero Elvis Góngora.