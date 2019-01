Obra de más de 10 millones de soles se encuentra en ruinas y nunca fue utilizada

A las 10:00 de la mañana del día de ayer, la Contraloría General de la República intervino las instalaciones de la Base del Serenazgo de Belén, ubicado en la Urb. Río Mar del mencionado distrito, encontrando las mismas en terribles condiciones de abandono pese a ser un local totalmente nuevo y que prácticamente nunca entró en funcionamiento.

Los representantes de la Contraloría recorrieron todos los ambientes del local, acompañados del actual alcalde del distrito, Gerson Lecca, del procurador público municipal de Belén Andrés Dasilva Torres y algunos regidores de esta jurisdicción, quienes pudieron constatar que la sala de vigilancia no cuenta con los equipos de cómputo y monitoreo que fueron comprados, ya que al parecer habrían sido robados, el cielo raso destruido, las paredes llenas de hongos y moho, las puertas de vidrio completamente rotas, los servicios higiénicos malogrados, las instalaciones eléctricas dañadas y muchas otras irregularidades, las mismas que fueron puestas en acta y serán elevadas ante el Ministerio Público para el inicio de las investigaciones de acuerdo a ley.

La obra de construcción de la Base del Serenazgo de Belén fue iniciada el año 2014 gracias a un convenio entre la Municipalidad Distrital de Belén, en ese entonces representada por Hermógenes Flores Gómez, y la empresa Telefónica del Perú con un monto de inversión de 10 millones de soles, los cuales cubrirían la construcción de un edificio de dos plantas, 1 almacén, 1 centro de vigilancia, la compra de 24 cámaras de monitoreo y 1 sistema de radio troncalizado digital, así como la instalación de un software para atenciones de emergencias ciudadanas, además de la adquisición de vehículos fluviales y terrestres para patrullaje.

En entrevista con el Diario la Región, el ex alcalde Hermógenes Flores Gómez, indicó que su gestión dejó la obra en cuestión avanzada en un 90%, todo ello fue transferido a la gestión de Richard Vásquez, quien solo se encargaría de culminar, inaugurar y poner en servicio la Base; sin embargo, en la gestión de este último todo el equipamiento adquirido desapareció y las instalaciones fueron desvalijadas y abandonadas.

Cabe indicar que el 18 de octubre del año 2018 (es decir aún en la gestión de Richard Vásquez), el representante legal de empresa Telefónica del Perú S.A, José Cabrera Brea, emitió un documentó a la Municipalidad Distrital de Belén en la cual detallan haber realizado una inspección ocular en el lugar, indicando que si bien no pudieron ingresar debido a que no había personal de serenazgo alguno que pudiera atendernos, pudieron recorrer los exteriores y ver las deterioradas condiciones en las cuales se encontraba la infraestructura, lo cual deja en evidencia el pleno conocimiento que tenía Vásquez sobre el tema y ahora tendrá que responder ante la justicia para esclarecimiento de la misma.

Por su parte, el actual alcalde, Gerson Lecca, aseguró que brindará todas las facilidades necesarias en las investigaciones del caso y calificó al mismo como un claro y descarado robo al pueblo de Belén. (R. Graicht)