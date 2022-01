En Rendición de cuentas 2021 en Loreto.



Durante el 2021 la Contraloría General de la República identificó al menos 174 funcionarios y servidores públicos de Loreto con presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa, como resultado de 363 servicios de control posterior, entre auditorías de cumplimiento y servicios de control específico, realizados en la región.

Mediante los principales servicios de control posterior emitidos el 2021 se evidenciaron irregularidades en el Gobierno Regional, Hospital de Apoyo Iquitos, Dirección Regional de Salud, Dirección Regional de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local, municipalidades provinciales y distritales de Loreto, entre otros; las cuales fueron debidamente notificadas a las autoridades competentes para el inicio de las acciones legales civiles o penales contra los involucrados, también al titular de cada entidad para el deslinde de las responsabilidades administrativas.

Cabe precisar que la entidad fiscalizadora concluyó a la fecha 863 servicios de control, de los cuales ocho corresponden a control previo, 492 a control simultáneo que permitieron alertar situaciones adversas a los gestores públicos y 363 servicios de control posterior que conllevaron a detectar los hechos irregulares y las presuntas responsabilidades administrativas, civiles y/o penales de funcionarios involucrados.

Informes de control relevantes

Entre los casos emblemáticos de mayor impacto realizados en el 2021 en Loreto figura el perjuicio de más de S/ 3 millones en la Unidad de Gestión Educativa Local Loreto por pagos sin susento en beneficio de 20 personas sin vínculo laboral ni contractual (Informe N°024-2021-2-5345-SCE); así como el pago por partidas no ejecutadas e inconclusas en el mejoramiento de servicio de limpieza pública de los residuos sólidos en la Municipalidad de Manseriche, que generó un perjuicio económico de S/1 044 747,22 (Informe N° 011-2021-2-5546)

También figuran la adquisición de 400 pulsioxímetros sin accesarios por parte del Gobierno Regional de Loreto, que ocasionó un perjuicio económico de S/ 678 000 (Informe N°024-2021-2-5345-SCE); la presunta responsabilidad penal yo administrativa de dos funcionarios de la Dirección Regional de Salud de Loreto por haber favorecido con vacunas contra la COVID-19 a un grupo de ciudadanos que no cumplían con los requisitos establecidos en el Plan Nacional de Vacunación (Informe N° 007-2021-2-0701-SCE).

También destaca el caso de la detección de dispositivos médicos, productos farmacéuticos y sanitarios vencidos en el almacén especializado de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Diremid), lo que ocasionó un perjuicio económico de S/177 618,53. 8. (Informe N° 001-2022-2-0701-AC)

La información sobre los servicios de control es de fácil acceso para la ciudadanía a través de la plataforma virtual Velocímetro de los servicios de control del portal web de la Contraloría, que permite la consulta y observación en línea de la producción del control gubernamental; así como en el Buscador de informes de servicios de control, donde se encuentran publicados todos los informes, en aras de la transparencia y fácil acceso a la información.

Metas para el primer trimestre 2022

Para este primer trimestre, la Contraloría en Loreto tiene programado realizar servicios de control posterior a la construcción del Hospital del Datem del Marañón; a la implementación del Sistema de Transportes Sostenible No Motorizado (ciclovías) en la ciudad de Iquitos. Asimismo, continuar con el control concurrente al Hospital Iquitos “César Garayar García”.

Otro hito importante del 2022 será la próxima presentación de resultados del Megaoperativo de Control en Loreto a cargo del contralor general, Nelson Shack Yalta. Es preciso indicar que este operativo está vigente desde 31 de agosto del 2021.