Así como en papeles y cartones mediante catálogo electrónico.

Perjuicio económico sería de más de 300 mil soles.



Así se observa en el informe: 008-2021-2-0734, en torno al proceso de contratación para la adquisición de útiles de escritorio, papeles y cartones mediante catálogos electrónicos de acuerdo marco objetivo general: determinar si el proceso de contratación para la adquisición de útiles de escritorio, papeles y cartones mediante catálogos elaectrónicos de acuerdo marco, se llevó a cabo en concordancia con la normativa aplicable.

Entidad sujeta a control: Unidad de gestión educativa local Requena. Monto objeto del servicio: 533,963.51 soles. Fecha de emisión del informe: 06/10/2021. Unidad orgánica que emite el informe: OCI – DREL.

Irregularidades advertidas: Adquisición de útiles de escritorio, papeles y cartones, a través de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sin considerar las mejores ofertas económicas ni el plazo de entrega, sustentada con informes que no justifican la elección de los proveedores seleccionados y que no fueron publicados.

Ocasionando perjuicio económico a la entidad por S/319 775,23. Recomendaciones: Al titular de la entidad para que realice las acciones correspondientes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos de la entidad comprendidos en los hechos irregulares “Adquisición de útiles de escritorio, papeles y cartones, a través de catálogos electrónicos de acuerdo marco”, sin considerar las mejores ofertas económicas ni el plazo de entrega, sustentada con informes que no justifican la elección de los proveedores seleccionados y que no fueron publicados.

Ocasionando perjuicio económico a la entidad por S/319 775,23” del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. al procurador público especializado en delitos de corrupción.

Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico: Arnaldo Correa Ruiz y Julio César Del Castillo Silva, con responsabilidad penal y civil.