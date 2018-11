Se espera que entidades relacionadas actúen frente a informe de control

Se pudo conocer a través del informe de control simultáneo 012-2018-OCI/5345 sobre la ejecución de la obra: “Construcción del embarcadero fluvial de Nauta”, a fin de determinar si la ejecución de la obra se viene realizando conforme a las disposiciones establecidas en la normativa aplicable.

Se observó respecto a los trámites para determinar la procedencia de la ejecución de prestación adicional de obra excede el plazo razonable generando el riesgo de paralización de la misma de manera indeterminada retrasando el cumplimiento de su finalidad y utilidad pública.

De la documentación revisada e inspección física, se evidenció que la obra se encuentra paralizada desde el 20 de septiembre de 2017, en mérito al trámite de procedencia de la prestación adicional de obra presentada por el contratista, que a la fecha excede el plazo razonable sin contar con pronunciamiento de la entidad; situación que genera el riesgo de paralización de la obra de manera indeterminada retrasando el cumplimiento de su finalidad y utilidad pública.

Pago de valorizaciones que consideraron partidas no ejecutadas genera el riesgo de incumplimiento integral de las prestaciones a cargo del contratista y consecuentemente de perjuicio económico para la entidad. De la documentación revisada e inspección, se determinó que la entidad procedió al pago de valorizaciones que comprendían la ejecución de partidas no concordantes con el avance real de la obra; generando el riesgo de incumplimiento integral de las prestaciones a cargo del contratista y consecuentemente de perjuicio económico para la entidad.

Inadecuado almacenamiento de materiales de construcción y carencia de señalización de seguridad genera el riesgo de deterioro de los materiales y de accidentes que afecten la salud e integridad física de la población circundante. De la inspección física realizada, se determinó que los tubos de acero que se utilizarán para la construcción del embarcadero fluvial se encuentran almacenados de manera inadecuada y sin ninguna señalización de seguridad; situación que genera el riesgo de deterioro de dichos materiales de construcción y de accidentes que afecten la salud e integridad física de la población que transita por la zona.

Materiales utilizados para la ejecución de la obra no se ciñen a las especificaciones del expediente técnico generando el riesgo que las prestaciones a cargo del contratista tengan un valor inferior a lo contratado con el consecuente perjuicio económico para la entidad. En la inspección física realizada a la obra, se identificó que los tubos que se utilizarán en la ejecución de la obra tienen un diámetro inferior a las especificaciones del expediente técnico generando el riesgo que las prestaciones a cargo del contratista tengan un valor inferior a lo contratado con el consecuente perjuicio económico para la entidad.