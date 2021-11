Publicidad

En el marco del Megaoperativo de Control Loreto

Situaciones adversas alertadas podrían afectar la calidad de la obra y reducir la vida útil de la estructura a cargo de Provías nacional



La Contraloría General alertó al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provias Nacional) sobre la falta de celeridad en el ritmo de trabajo por parte de la contratista en la ejecución de la obra: “Construcción del Tramo I: Bellavista – Santo Tomás (Puente Nanay y Viaductos de Acceso)”, asimismo, de las fisuras detectadas en algunas losas prefabricadas colocadas en la superestructura del puente atirantado; situaciones adversas que podrían afectar la continuidad del proceso, además del logro de los objetivos.

En el Informe de Hito de Control N° 20207-2021-CG/MPROY-SCC, la Contraloría evidenció que las losas prefabricadas colocadas en diversas partes del Puente Nanay, presentan fisuras de diferentes dimensiones, las cuales se produjeron durante los trabajos de montaje realizados por el contratista, incumpliendo las especificaciones técnicas de la partida “Montaje de losas prefabricadas”, que señala que las unidades deben tomarse y manejarse de manera que no se produzcan agrietamientos, evitando el pandeo por medio de apoyos adecuados.

Durante la inspección realizada del 20 al 23 de septiembre de 2021, la comisión verificó que la contratista realizó el resane de las fisuras de las losas ubicadas entre el Pilar P27 y la Torre T1, sin contar con los procedimientos aprobados por la supervisión, inobservando lo establecido en el artículo N° 193 de la Ley de Contrataciones que establece que la entidad controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del supervisor, quien será el responsable de velar permanentemente por la correcta ejecución de la obra. Esta situación que podría afectar la calidad de la obra y podría reducir la vida útil de la estructura.

Además, la obra valorizada en de S/ 600 262 315,92, que tiene como plazo de ejecución 1 422 días calendario (del 24 de noviembre del año 2017 al 15 de octubre de 2021); ha incrementado progresivamente retraso de los avances desde un 0,75% en mayo de 2021 a un 3,60% a septiembre del mismo año. A pesar que desde mayo de 2021 entró en vigencia el calendario acelerado de ejecución de obra, no se ha revertido el retardo de trabajos pendientes de realización.

Es decir, durante la ejecución del control concurrente, el equipo auditor evidenció que 17 partidas de la ruta crítica no iniciaban su ejecución, presentando retrasos de hasta 84 días calendario, tomando como fecha de referencia el último día de la inspección (23 de septiembre 2021), lo cual incumple el calendario acelerado de ejecución de obra vigente, propuesto por la contratista, lo cual no garantizaría la recepción de la misma en un plazo inmediato.