Contraloría alista despliegue de equipos para Operativo Buen Inicio del Año Escolar 2021

Inicio del Año Escolar revela retraso en la entrega de tablets y falta de cargadores solares

Se alertó el riesgo de que se entreguen las tablets sin cargadores solares a beneficiarios de zonas rurales y urbanas de extrema pobreza que no cuentan con energía eléctrica



La Contraloría identificó que, hasta el 6 de marzo del presente año, el Ministerio de Educación (Minedu) no habría concretado la distribución de más de 1 millón de tabletas o tablets que tienen proyectado entregar este mes a estudiantes y docentes de más de 20 mil instituciones educativas rurales y de zonas urbanas en situación de pobreza extrema del país, a fin de que tengan acceso a la educación a distancia que brinda la estrategia Aprendo en Casa.

Se identificó que esa situación se debe a la demora en el procedimiento de modulado de los dispositivos electrónicos (tabletas, chip y cargador solar que se enviará en caso corresponda), que incluye el chipeado o inserción del chip a las tablets, el escaneo del código de barras de los dispositivos electrónicos y de los chips, el encajado y rotulación con el lugar de destino, el sellado de cajas con film plastificado, y el almacenaje en orden de región o departamento para que se proceda al recojo de la empresa de transporte que realizará la distribución.

La situación identificada ha sido advertida y comunicada al Minedu como resultado del seguimiento que viene realizando la Contraloría al proceso del modulado y embalaje de tabletas, cargadores solares y complementos, para garantizar que en el marco del inicio del Año Escolar 2021 los alumnos de nivel primaria, secundaria y docentes, puedan iniciar y desarrollar de manera remota los procesos de enseñanza-aprendizaje, superando las brechas existentes con el uso de tecnologías de la información.

Según el Reporte de Avance de Situaciones Adversas N° 001-2021-OCI/0190-SCC que se emitió en el marco del control concurrente que se ejecuta sobre el particular, al 6 de marzo solo estaban listas para ser distribuidas 363 mil 101 tabletas o tablets (35% del total del 1 056 430) adquiridas por el Ministerio de Educación, las cuales ya han sido repartidas parcialmente.

Este hecho pondría en riesgo la entrega oportuna de dichas herramientas para el inicio del Año Escolar 2021 debido a que la totalidad de los beneficiarios, según la programación, no contarían con las herramientas tecnológicas para el acceso a las clases virtuales.

El reporte fue notificado el 11 de marzo de 2021 al Director de Gestión de Recursos Educativos del Minedu con la recomendación de que se concentren prontamente los esfuerzos a efectos de que se garantice la entrega oportuna de las tabletas y complementos a las instituciones educativas, más aun considerando que el 15 de marzo se inició el Año Escolar 2021 y el 5 de abril se tiene previsto el inicio del programa Aprendo en Casa modalidad WEB.

Distribución de tabletas sin cargadores

La Contraloría alertó previamente (febrero 2021) como una situación adicional que limitaría el acceso al programa mencionado, el riesgo de que la entrega de los dispositivos electrónicos se realice sin cargadores solares a beneficiarios de las zonas rurales y urbanas de extrema pobreza, que no cuentan con energía eléctrica, lo que conllevará a mayores gastos en el plan de distribución y retrasos en el cumplimiento de Aprendo en Casa (Informe de Control Concurrente N° 5216-2021-CG/EDUC-SCC)

La situación se identificó durante la revisión de la documentación relacionada a la proyección de distribución por regiones de las tabletas, cargadores solares y planes de datos, en la que se observó la falta de información sobre la entrega de los cargadores que pudo estar motivada por la controversia entre el Minedu y una empresa proveedora debido a un incumplimiento de las características del cable de interconexión solicitado en las especificaciones técnicas.

Esta situación denotó un riesgo de que los alumnos no cuenten de forma oportuna con sus equipos completos al momento de iniciar el año escolar, y afecta la finalidad pública de la adquisición de tabletas.

Operativo Buen Inicio del Año Escolar 2021

La Contraloría General alista el despliegue de equipos de auditores para poner en marcha el Operativo “Buen Inicio del Año Escolar 2021”, a partir del próximo 5 de abril de este año, que tendrá como objetivo verificar la distribución de las tabletas y sus componentes (cargador solar y chip de internet con plan de datos) que deben recibir los beneficiarios finales compuestos por escolares y docentes.

Los equipos de auditores realizarán visitas de control a una muestra representativa de instituciones educativas de todo el país.

Entre otros temas, se verificará si la recepción, almacenamiento y distribución a los beneficiarios de las tabletas y sus complementos; así como la funcionalidad y uso de los mismos en los hogares de los beneficiarios, se efectuaron en concordancia con el marco normativo aplicable.

Asimismo, se recopilará información en las Direcciones Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local, Instituciones Educativas y Beneficiarios, de las 24 regiones, con el apoyo de las Gerencias Regionales de Control. Al final se emitirá un informe consolidado nacional.