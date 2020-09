“Continuaremos insistiendo hasta que la problemática del río Nanay sea tomado a nivel nacional”

Sostuvo José Manuyama, Vocero del Comité de Defensa del Agua.



El Vocero del Comité de Defensa del Agua, José Manuyama, dio a conocer que continúan exigiendo para que la problemática de las dragas en el río Nanay sea tomado en agenda del Presidente de Concejo de Ministros, y reiteró que no van a parar hasta conseguirlo.

Manuyama afirmó que la lucha es un tema de dignidad, honor y salud y que si no hacemos nada el mercurio terminará perjudicando de gran manera la salud de los pobladores ribereños y de la misma ciudad de Iquitos.

“Las autoridades deben reaccionar, tenemos 4 congresistas por Loreto y uno de ellos incluso es ex gobernador (Fernando Meléndez) … y si no se hace algo pronto el mercurio saldrá por todos lados de nuestros cuerpos” sostuvo.

Respecto a la reunión sostenida con la Ministra Patricia Donayre, recalcó que han pedido que el tema del Nanay sea agenda de la PCM, que se declare en emergencia la zona, así como llegada de proyectos de inversión sostenible que aseguren la presencia del estado en la zona.

“No pueden pasar desapercibidos la Policía, ni Capitanía de Puerto, ni Fiscalía para la captura y proceso a los responsables” recalcó. (R. Graicht)