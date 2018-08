Fiscal de prevención del delito, Hugo Baños, ha solicitado que se libere las naves fluviales.

Dijo que por razones del clima no han podido partir a la zona en helicóptero.

Sin embargo, esperaba una respuesta de Carlos Sandi Maynas y Lizardo Nango, de Feconacor, sobre el desbloqueo del río.

El bloqueo del río Corrientes en un tramo del mismo, que viene perjudicando a las embarcaciones que deben hacer el uso libre del río, ya tiene varias semanas sin encontrar una solución total. Lo que agrava la situación es que existen varias naves fluviales y parte de su tripulación retenidas, y ni la Fiscalía, ni Capitanía de Puerto han podido solucionar, pese a los esfuerzos que vienen haciendo.

Respecto a este complejo problema de protesta de comunidades indígenas del río Corrientes, la Fiscalía de Prevención del Delito a través del Fiscal Hugo Baños viene actuando en aras de que las medidas de protesta terminen.

“Lo que es el tema de Cuchara, eso se ha solucionado hace una semana en la visita que se ha realizado a dicha comunidad, donde se ha logrado de los 10 puntos de reclamo, satisfacer con 8 de forma inmediata y 2 quedan en un tema de un proceso que serían construcciones tanto de un colegio como de una residencia para estudiantes (internado)”.

Informó también el fiscal Baños, “con respecto a Santa Rosa, ahí es un conflicto un tanto mayor, por el hecho que estamos hablando de un conflicto de áreas, que involucraría a otras comunidades como Belén de Plantanayacu, Valencia y otras más, que supuestamente serían afectadas por la ampliación de titulación que se ha efectuado por parte de Disafilpa”, Dirección de Agricultura”.

Explicó la autoridad del Ministerio Público: “Hay un título de los años 80 a 90 y hay un nuevo título que se sacó entre 2003 al 2015, entonces se dice que ese nuevo título generaría un conflicto en el tema de Santa Rosa, porque le habrían entregado de forma no debida a la comunidad Belén de Plantanayacu. Ellos han asentado su reclamo y han paralizado la circulación fluvial en el sector del río Corrientes, existen unas embarcaciones retenidas”.

Agregó que se ha entrevistado en Iquitos con el presidente de Feconacor Carlos Sandi Maynas y Lizardo Nango Piñola, quien es el Apu de Santa Rosa. “El día de hoy (ayer) nos hemos reunido junto con el Capitán de Puerto Francisco Vílchez Castillo, el representante de Disafilpa; con el fin de llegar a un entendimiento. La propuesta que hemos hecho como Ministerio Público, es decirle a la comunidad que se ha pedido a Disafilpa de forma directa, que haga una reevaluación de la documentación que genera la titulación y si es que existe algún tipo de anomalía administrativa, de no existir, se tendrá que respetar lo que ya está”.

Acotó “hasta ese punto hay un entendimiento con los representantes de la comunidad, pero lo que hemos solicitado nosotros previamente es que se libere las embarcaciones. Si no hay una liberación de embarcaciones no podemos llegar a un entendimiento. Entonces estoy esperando la respuesta de ellos, que lo van a decidir en el pleno de la comunidad”.

Dijo que esta acción es “sin perjuicio de las acciones preventivas que ha ordenado el doctor Alberto Niño (Vocal Superior Decano de Loreto), que ya se está viendo en la Fiscalía de Nauta, donde se tendrá que determinar hasta qué punto hay un grado de responsabilidad o no sobre las acciones (retención de embarcaciones) que se han tomado”.

Baños comentó que lo a ellos les interesa “es la seguridad de las personas que están siendo retenidas, que si es cierto que no están amarradas, no están encarceladas, pueden desplazarse por todo el sector de Santa Rosa, pero el hecho de no permitir y restringirles el tránsito fluvial, esto ya genera un delito que está en el código penal y también los daños que se pueden generar a las personas”.

Finalizó: “Estamos planificando un viaje para hacer un acercamiento a esta comunidad, así como lo hemos efectuado en la comunidad de Cuchara, pero por razones logísticas el helicóptero por temas climatológicos, tiene que esperar las condiciones adecuadas, para poder llegar hasta allá. Estamos en esa espera desde hace dos días”. Hasta el cierre de nuestra edición no confirmaron el desbloqueo.

(Diana López M.)