Continúan exigiendo cambio de director de Ugel-Requena

Dirigentes interpusieron denuncia penal en fiscalía anticorrupción de Loreto/Nauta.

Dos dirigentes del mencionado sindicato, Juan Ríos Torres y Semira Arévalo Mori, secretario y subsecretaria del Sute, llegaron una vez más para hacer un llamado al gobernador a fin que tome acciones y cambie al actual director de Ugel, Javier Cárdenas Guevara.

En la denuncia hemos precisado nuevos actos de corrupción registrados en esa Ugel, como el caso de una señora que trabaja años como personal de limpieza, muy humilde. Sin embargo, en consulta a la página de transparencia del MEF ella aparece como facturando 43 mil soles.

En una entrevista que hemos entregado a la fiscalía, señala rotundamente que jamás ha sido proveedora de esa Ugel y que realiza únicamente su labor de limpieza. Afirma que jamás ha vendido materiales a esa Ugel y menos haber facturado. También está el caso del gerente de Logística Armando Correa Ruiz, que se ha favorecido como proveedor. Por Ley no puede ser proveedor.

Luego está el periodista Juan Manuel Cahuaza Silvano, quien defiende a capa y espada al director de la Ugel, ha facturado 20 mil soles. Y así hay pagos para la mayoría de medios que lo defienden, todo con dinero de la Ugel, con dinero de la educación de esa provincia.

Nosotros no daremos ni un paso atrás y estamos retornado para organizarnos y empezar nuevas medidas de lucha contra la corrupción en el sector educación.

Juan Soplín Rodríguez, ha facturado 1´045 mil soles por venta de combustible, un monto abrumador puesto que nosotros sabemos que no han ejecutado el monitoreo de las cuencas, entonces ¿en qué se ha consumido esa millonada?

Daniel Bernuy, factura 124 mil soles y todos los días vende bebidas alcohólicas, solo los fines de semana vende comida. Igual aparecen docentes como proveedores. Y la profesora Marcela Shupinguahua, que cesó en el año 2015 hasta ahora sigue cobrando como si estuviera en actividad.

El director hace 10 días que no aparece en la Ugel, autoridades comunales llegan de las comunidades a consultar algo y no está. Otras autoridades de instituciones educativas igual, van y se dan cuenta que la dirección está cerrada. La tiene abandonada, mientras que el director hace turismo por centros de esparcimiento”. dijo el secretario del sindicato.

La sub secretaria del sindicato, Arévalo Vela, también le recordó al gobernador que el pasado 5 de enero él les prometió que habría un cambio en la Ugel y que hasta la fecha no cumple.

“El gobernador asumió un compromiso con nosotros y no ha cumplido, pidió que le dieran de plazo una semana para el cambio correspondiente, ha pasado un mes y no lo hace.

Existe una mala administración en esa Ugel, pero él no quiere darse cuenta. Por ello, es que hemos interpuesto una denuncia penal ante la fiscalía penal de Loreto Nauta”, remarcó Arévalo.