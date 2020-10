Continúa patrullaje por diferentes sectores de Punchana

Agentes buscar disco dire personas de mal vivir tras denuncia de los vecinos



Las llamadas telefónicas son constantes a la base del serenazgo de Punchana, no solamente por casos de violencia familiar, robos o asaltos, sino también por la cantidad de personas de mal vivir que pululan por diferentes sectores de la zona norte de la ciudad.

Ante esta situación, los agentes del serenazgo de este distrito, constantemente vienen realizando patrullajes en las diferentes unidades móviles y motorizadas.

Llegan a zonas donde normalmente se encuentra personas de mal vivir consumiendo estupefacientes, es decir, sectores agrestes, cómo aserraderos abandonados, casas abandonadas, lugares descampados, entre otros sectores.

Asimismo se dirigen a zonas denominadas como rojas, en donde pululan, personas que se dedican a los robos y asaltos.

Muchas veces los serenos no se abastecen para llegar hasta estos lugares, ya sea por falta de personal o logística, sin embargo, hacen todo el esfuerzo, para que la población de esta parte de iquitos pueda vivir tranquila y con algo de seguridad.

Los agentes del serenazgo continuarán realizando el acostumbrado patrullaje y estarán prestos al llamado de la población de Punchana. (C. Ampuero)