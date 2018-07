Involucra al ex gerente de desarrollo social Yuri Alegre Palomino y al coordinador del programa Pedro Wong Vásquez.

Ayer en la tarde continuó el juicio oral en el despacho del juez penal unipersonal, Hesbert Benavente Chorres, quien después de los primeros procesos en la apertura del juicio, volvió a citar a los involucrados para el próximo 7 de agosto a las 3 y 45 de la tarde para la lectura de documentales.

El juicio oral involucra al ex gerente de desarrollo social del gobierno regional de Loreto Yuri Alegre Palomino, así como al ex coordinador del programa Pedro Wong Vásquez. A Yuri Alegre, lo defiende el abogado que también lleva los casos del ex presidente regional Yván Vásquez, Christian Mattos.

“La investigación se centra en la omisión de no haber controlado bien la entrega de calaminas en el marco del programa techo digno, lo que habría ocasionado un perjuicio de un poco más de un millón de soles” explicó el fiscal Ezlo Licas Villacorta.