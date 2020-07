Continúa el caos y desorden

En los embarcaderos alternos de Iquitos

El transporte fluvial en Loreto, nuevamente ha vuelto a la normalidad inclusive con el transporte de pasajeros. Pero, cumpliendo con los protocolos de salubridad que exige la norma.

Lo que llama la atención es la informalidad existente en los denominados puertos alternos que fueron autorizados como una alternativa por funcionarios de la Autoridad Portuaria Nacional; estos “puertos” funcionan en un claro paralelismo con el Terminal Portuario de Enapu en Iquitos.

En estos puertos denominados alternos, la informalidad campea y nadie controla el sistema de seguridad en la carga y descarga de alimentos, maquinarias, y todo tipo de productos procedentes de los puertos ubicados en las cuencas de los ríos Huallaga (Yurimaguas), Ucayali (Pucallpa), del Amazonas (Santa Rosa frontera con Colombia y Brasil), además de las localidades que están ubicadas en estas rutas.

Los grandes armadores de Loreto, tienen sus propios puertos, es decir solo en esos lugares zarpan y llegan sus propias embarcaciones y, al parecer, no habría supervisión de la Autoridad Portuaria Nacional en lo que respecta a la seguridad y control, tanto en la carga como en pasajeros.

En el denominado puerto de Masusa que es administrado por la Municipalidad Distrital de Punchana, también se puede observar que al momento de la salida y llegada de las embarcaciones, el caos y el desorden es imperante, más aún en el manipuleo de la carga y descarga, donde los denominados “estibadores” de estos puertos no cumplen con la más mínima seguridad establecida, como es el uniforme, el casco, es decir los implementos respectivos de rigor. Se ha observado que los estibadores en los denominados puertos alternos están sin camisa, en sandalias y no hay nadie quien ponga freno a la inseguridad reinante.

Con relación a los precios, sobre el flete que se cobran en los puertos alternos, estarían a la par con lo que se cobra en Enapu-Perú. ¿Entonces por qué los usuarios o las empresas de transporte fluvial no usan las instalaciones de Enapu, que si presta la seguridad y garantías del caso? La respuesta sería simple, mientras que la APN haya autorizado puertos alternos en Iquitos, va a existir un paralelismo nada bueno y la informalidad y el desorden va a seguir, inclusive la delincuencia cada vez más se hace presente, lo que no se da en el Terminal Portuario de Enapu Perú, sede Iquitos. (C. Ampuero/E.L)