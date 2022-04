Gerencia Sub Regional de Requena en coordinación con el Gobierno Regional de Loreto



Un trabajo integral que incluye asfalto la gran obra del asfaltado de las pistas de las principales calles de la ciudad de Requena, iniciado por la Gestión del Gerente de la Sub Región Requena Ing. Quinto Vasquez Ríos en constante coordinación con el Gobierno Regional de Loreto, donde se invertirá para darle una nueva cara a esta parte de la ciudad, mejorando ostensiblemente la calidad de vida de sus pobladores.

Este proyecto se inició el año pasado, pero durante la licitación hubo apelaciones de empresas postoras en el proceso y en este año quedó todo saneado por lo que estamos iniciando los trabajos, dijo el Gerente de la Sub Región.

El “Mejoramiento del servicio de transitabilidad en las principales calles de Requena, tienen una inversión de aproximadamente de más S/. 11 millones un plazo de ejecución de 90 días calendarios.

La autoridad tanto el Gerente de la Sub Región Requena Ing. Quinto Vasquez Ríos y el Gobernador Regional de Loreto Lic. Elisban Ochoa Sosa recorrieron parte de las calles donde se va ejecutar el asfaltado.

Se asfaltarán calles como: padre Giner, Manaos, Sargento Lores, etc., y ya se están realizando los rellenos de las calles en mal estado para el inició del asfaltado de las 50 cuadras del sector, mejorando la parte urbanística, la transitabilidad y la calidad de vida de la población.

“Hemos escuchado a los vecinos y al terminar la obra, en tres meses, vamos a seguir con la población.

Esta era una de las obras que quedará marcado en la histórica Atenas del Ucayali donde se podía observar a una población en condiciones precarias de infraestructura pública y equipamiento urbano.

El tránsito vehicular es deficiente debido a la inexistencia de pistas y a su paso se levanta mucho polvo, contaminando el ambiente con partículas que pueden generar diversos males en la salud de os habitantes.