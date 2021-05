Continúa cantidad de basura por inmediaciones del gobierno regional

Vecinos exigen que las autoridades tomen cartas en el asunto



La cochinada y la inmundicia continúa siendo un problema de nunca acabar por la zona donde se encuentra el Gobierno Regional de Loreto.

Los vecinos que viven por inmediaciones del asentamiento humano Sol Naciente, nuevamente denunciaron cantidad de basura por alrededores del gobierno Regional de Loreto.

Indicaron que es un peligro para la salud pública ya que se ha convertido en un foco infeccioso de dengue y otras enfermedades.

A pesar que hicieron la respectiva denuncia pública a través de redes sociales e incluso en algunos medios comunicación hasta el momento no dan solución a este problema.

“No sé qué vamos a hacer, estamos decididos llevar la basura a las casas de las autoridades, tal vez así nos hagan caso. Todo ello para que sepan cómo es vivir con todo este desperdicio frente a tu casa. No podemos soportar un día más los olores nauseabundos. Lo peor del caso es que toda esta inmundicia está por inmediaciones del gobierno Regional de Loreto, lugar a dónde llegan altos funcionarios no solamente de la región, sino del país. Lo que queremos es que las autoridades tomen cartas en el asunto y que solucionen este problema no lo más pronto posible. Caso contrario vamos a tomar acciones radicales”, sostuvo un poblador.

Sin lugar a dudas, las autoridades del distrito de Belén e incluso de la oficina de participación ciudadana del gobierno Regional de Loreto, deberían tomar acciones inmediatas contra toda esta contaminación ambiental que se registra en este sector. No puede ser posible que la población esté pasando por esta situación terrible ante la vista y paciencia de las autoridades de turno. (C. Ampuero)