Gobierno regional y central deberían ser proactivos.

Faltan dos días para que la contaminación petrolera registrada en la comunidad “Santa Rosa” cumpla un mes sin que se haya actuado de manera rápida. El derrame no se generó por mano de algún comunero, sino por lo obsoleto del oleoducto que hace años ya ha debido ser renovado o reforzado para que no siga exponiendo la salud de los pueblos indígenas.

Los hijos de varias comunidades ubicadas en el cordón de Manseriche y Pastaza, están más que indignados y acaban de anunciar que tomarán acciones radicales a ver si ahí recién se preocupan en agilizar los acuerdos a los que llegaron con la PCM. Porque hasta la fecha no se ha concretado ninguno, tanto así que las fotos recientes muestran como la mancha de hidrocarburo sigue recorriendo la zona del río Apaga y río Rojo, matando animales y peces en su recorrido mortal.

Ayer en la tarde se desarrolló una pequeña conferencia de prensa, aunque en realidad debería darse en un horario adecuado para que acudan más periodistas y, sobre todo, los corresponsales de las principales cadenas televisivas del país, a fin que capten y muestren todo el daño ecológico que viene ocurriendo por esos lares. Y principalmente, el daño profundo a la vida de la fauna y de las personas que viven en dichos pueblos.

“Ni el gobierno regional recibió a los apus que llegaron desde la zona, ellos se han regresado y preparan acciones. Tampoco la gerencia de asuntos indígenas, ha sabido manejar bien el tema de coordinación con los representantes de los pueblos, por eso los apus se han ido molestos.

Con las lluvias constantes el petróleo regado corre más por los ríos. Cuántas aves y animales están tomando esa agua, contaminándose y muriendo. Pero a nada de eso le dan interés los funcionarios de alto nivel. No hay voluntad política, ni de trabajar con los pueblos. Si el petróleo llega al río Marañón, todo será mucho peor”, expresó el alumno Shajiam.

De otro lado, agradeció a la municipalidad de Maynas la que después de muchos meses, a través de un pequeño convenio les viene donando alimentos para que ellos preparen en olla común los fines de semana, cuando hacen deporte.