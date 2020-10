Consorcio Redes trabaja cuidando infraestructuras existentes

Señalan llegar hasta el nivel de rasante, para evitar que las aguas deterioren la base del pavimento.



Consorcio Redes, a través de sus voceros se refirió al trabajo que lleva adelante en el proyecto de saneamiento enfocado en el tendido de tuberías de agua de 250 y 315 milímetros de diámetro, en sectores de la ciudad de Iquitos Metropolitano, región Loreto.

Trabajan lotizando la obra en tramos de 60 metros lineales por día y tienen actividades de excavación de zanja, tendido de tubería, relleno controlado, relleno confrontado, hasta llegar a los niveles de rasante. Esto con la finalidad de que sus trabajos no queden a zanja abierta, para evitar que las aguas deterioren la base del pavimento.

Esto último es importante también cuidar, no solamente es tender la red, sino también cuidar las infraestructuras existentes. Explicaron.

“Como buena práctica nosotros tenemos todo un sistema constructivo diario, que debe de iniciar con excavación de zanja y debe terminar con el relleno de la misma, asegurando la estructura del pavimento y asegurando también que, la zanja no quede abierta expuesta a peligros de transeúntes por la zona”, reiteró uno de los voceros. (DL)