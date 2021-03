“Consorcio Puente Loreto no cumple con compromisos sociales”

Expresaron dirigentes de la comunidad “Santo Tomás” por cuyos terrenos pasa el puente enclavado en Bellavista Nanay.



Juan Aricari Yahuarcani, secretario de cultura de la confederación de nacionalidades indígenas del Perú que agrupa a 146 bases a nivel nacional; así como Mario Jaramillo, son dos dirigentes que por años han venido luchando por la titulación de los terrenos ubicados frente al club Caza y Pesca/Nanay.

Y no solo eso, sino por el bienestar social de los más de 800 pobladores entre la zona baja y alta, siendo que se les presentó la oportunidad de conseguir algo cuando se impulsó la millonaria obra del puente a través de Provías/gobierno nacional.

Hoy están arrepentidos de haber dado pase a la entrega del terreno, pues se dejaron llevar por promesas de mejora social, sin que hasta el momento la empresa cumpla. Siguen tan abandonados como siempre, con la diferencia que ellos ahora no ocupan un cargo de decisión.

El último fin de semana se pudo llegar a la zona de Santo Tomás, ahí se pudo conversar un poco con los conocidos dirigentes que, aunque no teniendo un cargo preponderante ya vienen pensando en convocar a una protesta para que la empresa constructora les cumpla con lo prometido.

“En esta comunidad hay muchos problemas, tanto de la empresa, como de algunos moradores. Existen algunos que quieren enajenar sus terrenos, es decir transferir a un vecino nuevo que les dice: “¿cuánto cuesta?”. Y se posesionan. Y no es así, los terrenos son para los que viven aquí.

La nueva autoridad comunal Ibrahim Rengifo Loma, está tratando de legislar lo mejor posible y se verán esas malas acciones para impedirlas. Ahora se ha logrado una radio comunal llamada “Irapakatum” que quiere decir hermosa, bella, floreciente, en Cucama. El padre vendrá a inaugurarla” habló Juan.

¿Y qué pasa con la empresa, les está cumpliendo sus compromisos sociales?

-No, nada. Hubo 12 puntos de apoyo social que nos prometió el Consorcio del Puente Loreto. Uno que construirían una piscigranja y no hay nada. Una pista y han hecho una vereda peatonal de 300 metros que está en malas condiciones con el cemento puro hueco.

Luego la expresidenta de la comunidad Merly Maihuana Inuma, aprobó graderías para un futuro coliseo, algo descabellado en vez de agua potable urgente para el pueblo. Ni agua y tampoco graderías. La señora está con denuncia penal porque gastó como 100 mil soles en una caseta para agua, un elefante blanco.

Les pedimos que nos pongan agua y respondieron que no podían asumir como empresa privada para todo el servicio y que deben pedir al Estado porque demandaba más de 3 millones de soles. ¿Y cuánto creen que les habría costado el terreno por donde están pasando si no se les habría entregado?

La titulación que sigue congelada, solo tenemos constancia de posesión que nos dio agricultura y la Marina ahora dice “no es mi propiedad”. Ahora otro punto, prometieron muchos puestos de trabajo para los que vivimos acá y es una gran farsa, desde hace 2 años solo trabajan 5 moradores, el resto sigue sumido en la desesperación y pobreza sin llevar un pan a la boca de sus hijos.

Ni un colegio tenemos acá. La empresa no ha cumplido con los compromisos sociales, nos han engañado. Y nadie le exige porque tenemos un gobierno regional ciego, que no nos puede defender acá donde vivimos en extrema pobreza, hay varios con covid y salud no viene a hacer despistajes. Estamos viendo la posibilidad de protestar.