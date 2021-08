“Consejo regional me cita cuando yo no tengo la información oficial en mis manos”

Replicó el gerente de la subregión Requena, Quinto Vásquez.



Hace varias semanas el consejo regional citó con carácter de urgente al mencionado gerente, pero no asistió. Ayer se le preguntó a qué se debió su ausencia ya qué ante un llamado del consejo regional, que está por encima de todo el gobierno regional, se supone todo funcionario debe asistir sí o sí.

“Lo que pasa es que en el consejo regional emiten documentos por emitir. Antes de eso deben informarse bien. Nosotros como gerentes tenemos una opinión técnica. ¿Cómo me van a citar para hablar del estado de la planta de oxígeno de Requena cuando yo no tenía conocimiento oficial de ello?

Dentro de esos cánones querían que responda en torno a la parte presupuestaria y esa parte la manejaba la gerencia de desarrollo social y el área usuaria que es la dirección regional de salud” respondió.

¿Y ahora cómo está esa planta funciona?

-Se contaba con una caseta de fuerza, es decir para ubicar el generador de energía. A través de un convenio de sesión en uso con el vicariato, la planta está en un espacio adecuado. Se ha probado y ya está llenando algunos balones de oxígeno.

¿Hay casos covid en Requena?

-Han bajado sustancialmente gracias al trabajo multisectorial que se ha desarrollado. Se ha podido controlar la pandemia en la provincia. Hubo intervenciones en la calle, se exigía que cumplan con el protocolo de bioseguridad. Se cerraron bares, tiendas por donde se propagaba el contagio.