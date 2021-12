Consejo da 5 días al GOREL para firmar ordenanza que declara de interés regional el pago de la deuda social al magisterio



Asegura Janeth Reátegui, consejera regional.

La consejera regional Janeth Reátegui, afirmó que el Gobierno Regional de Loreto tiene 5 días hábiles para que respondan ante el legislativo y se proceda a la firma de la ordenanza regional que declara de interés regional la amortización de la deuda social al magisterio. Luego de que el Poder Ejecutivo loretano asegurará al SUTE que no disponen de ese presupuesto.

En primer lugar, la consejera afirmó que el GOREL debe reconocer que el Consejo Regional es la máxima autoridad en la región y que la deuda social no puede prolongarse más. “El consejo con su poder legislativo tomó un acuerdo para que en 5 días nos tengan que responder los señores del ejecutivo. Nosotros ya tenemos el proyecto de la ordenanza pero estamos dando plazo para que se firme”, declaró. Agregó: “El consejo es un poder que está por encima del gobernador y que bueno que se han dado cuenta los demás consejeros. Por lo tanto, si ellos no se presenta en el plazo indicado procederemos con otras medidas, porque la norma nos da esa facultad”.

Del mismo modo, la consejera recordó que el proyecto de la ordenanza regional fue enviado a todas las instancias del GOREL, incluyendo el área de presupuesto y el despacho del propio gobernador, para que se acelere la aprobación, puesto a que se trata de un derecho que ha sido esquivo para el magisterio loretano a lo largo de muchos años. (A. Padilla)