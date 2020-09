Consejeros regionales aprobaron que Fideicomiso sea trasladado del Banco de la Nación a la banca privada

A fin de poder conseguir un apalancamiento de 1,500 millones de soles para obras.

Así lo dio a conocer el consejero José Trujillo.

También calificó de descabellado el pedido de Fernando Meléndez, que el dinero del Fideicomiso no sea para educación, salud o turismo.



El pasado miércoles se desarrolló la primera sesión ordinaria del consejo regional de Loreto, donde los consejeros terminaron aprobando que los millones del Fideicomiso (270 millones) sean sacados del Banco de la Nación y pasados a una agencia financiera privada.

Así se pudo conocer a través del consejero José Trujillo.

“El objetivo de dicho cambio fiduciario es para a futuro poder hacer un préstamo de apalancamiento para obras de envergadura. Existe un banco de proyectos para cada provincia” refirió.

¿Aunque aún la dirección de endeudamiento del MEF no apruebe ese pedido por 1,500 millones de soles?

-Ahora con esa aprobación del cambio a un banco privado, irán a la dirección de endeudamiento y tesoro público, ahí les darán su recomendación. La ley lo permite y le darán viabilidad.

Luego de ver qué entidad dará las facilidades al gobierno regional, se aprueba y como tercer paso se verá en qué gastar el posible crédito. Se verán obras de gran envergadura, ese es el mecanismo a seguir.

Expresó el consejero, agregando respecto a las declaraciones del congresista Fernando Meléndez.

“En 15 días se tocará en el congreso un proyecto de ley de Fernando Meléndez, que en uno de sus extremos dice que el dinero del Fideicomiso no se invierta en turismo, salud y educación. Eso es algo descabellado viniendo de alguien que ha sido autoridad.

Ese proyecto de ley es inhumano, quiere impedir que no se invierta en dos pilares vulnerables. Los que han sido desnudados en esta pandemia y es donde más se debe invertir, pero el congresista quiere que salga esa ley y se impida todo ello” concluyó.