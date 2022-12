Pese a que en reunión se aprobaría el presupuesto del año 2023.

Una vergüenza más. La de varios consejeros que han pasado por dicho consejo regional de Loreto “sin pena y sin gloria”. Parece que siempre priorizaron sus acciones o sus declaraciones, sujetos al pago de dietas y viáticos. Menos asistieron si los viáticos ya no eran de manera obligatoria debido al recorte presupuestal. Mezquinan al pueblo una parte de su tiempo a fin de que se pueda aprobar el presupuesto regional 2023.

La sesión extraordinaria programada para las 9 am (a la que tampoco estaban obligados a asistir) sin embargo, siendo el punto de la aprobación del presupuesto 2023 un tema elemental para la próxima gestión, debieron ir sin mirar que no les habían depositado dichos pagos; no contó con el quórum necesario.

Pasaron 40 minutos para que recién ingrese la consejera Ofelia Chávez, Janeth Reátegui, el secretario del consejo. El consejero delegado César Urquía y Alan Rodríguez, de manera virtual, a fin de iniciar la sesión extraordinaria. Dieron inicio, pero a los pocos minutos tuvieron que decir que no se desarrollaría por falta de asistencia de la mayoría de consejeros. Por lo que se reprogramó para hoy miércoles 28 de diciembre (día de los inocentes) a la misma hora.

“Es lamentable que se haya suspendido por la falta de quórum, mínimo debieron asistir 9 consejeros, pero no lo han hecho. Entiendo que es un tema de falta de cancelación de algunos viáticos. Nuestra función termina el 31 de diciembre y yo como consejera vendré hasta el momento que sea necesario para aprobar temas que nos convoquen” opinó la consejera Chávez.