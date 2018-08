Para conocer a fondo cómo se ha venido manejando los fondos millonarios asignados a esa red de salud.

Frente al pedido del consejero de Alto Amazonas, Roberto Pérez, el director de salud respondió que está totalmente entregado a su trabajo para conseguir mayor bienestar de la población de Loreto. Aunque la semana que pasó, se conoció que habría indicado al nuevo director, que conserve a algunas profesionales, quienes habían estado al lado de la anterior directora. Pedido al que se negó el nuevo director de la red de salud.

El consejero regional Roberto Pérez, expresó lo siguiente: “En estos instantes hay un tema que preocupa demasiado a la población de Alto Amazonas y es en torno a las compras demasiado sobrevaloradas que se habrían ejecutado en el periodo de la ex directora de la red de salud Telma Ríos Cachique. Yo hago el mercado de mi hogar y sé que una botella de aceite se consigue desde 4 a 8 soles, pero allá han vendido hasta 15 soles el litro. Una gallina que vale 22 soles, han comprado a 32 soles…”.

(En esos instantes el consejero delegado Edinson Guerrero, le interrumpe diciendo que se ciña al tema de agenda). El consejero le respondió que se tenía que aprovechar la presencia del director de salud para averiguar de un tema demasiado espinoso.

“Este es un tema donde se ha manejado dinero público, se ha despilfarrado el dinero en compras sobrevaloradas, y entiendo que el director de salud ya despidió a la directora de la red de salud, por lo tanto, es un tema con el que tiene que ver el consejo regional. Varios consejeros han hablado sobre muchas cosas sin ceñirse a la agenda, y por largo rato así que por favor le pido que no me corte.

Se mencionan contratos hechos a un tal Renato, yo conozco a ese empresario y no vende arroz, azúcar, aceite. Él tiene una imprenta, no se dedica al rubro de la venta de comestibles. Y también han dado buena pro para que arreglen algunas postas a precios millonarios, y encima a empresas afuerinas. Unas a empresas de Yurimaguas, pero que yo sepa no se dedican a la construcción o arreglos de infraestructura.

Le solicito director regional de salud, que usted de inmediato pida la intervención de Contraloría de la República para que revisen los procesos de adjudicación entregados y las compras sobrevaloradas. A veces esas investigaciones las envían a OCI, pero yo no tengo confianza en esos órganos de control ya que muchas veces se van para tapar huecos.

Le sugiero que solicite la intervención de Contraloría, si usted no lo hace, lo haré yo. Este es un tema importantísimo que está sucediendo en Alto Amazonas”, expuso Pérez.