Consejero pide celeridad en investigación de Núcleos Ejecutores

Denuncia ante la Fiscalía de la Nación se presentó hace 11 meses y recién llaman para declaraciones.



Recordando, el consejero Francisco López, luego de recorrer varios Núcleos Ejecutores cuyas obras se harían en la gestión de Fernando Meléndez Celis; sin que las hayan concluido pese a que se hicieron los desembolsos económicos, recién ha sido citado a declarar ante el ministerio público por el fiscal Omar Del Águila Echevarría.

Hace casi 1 año se elevó un informe abultado ante la Fiscalía de la Nación por presunto delito de colusión desleal y otros, contra el presidente del gobierno regional de Loreto Fernando Meléndez Celis, por una serie de Núcleos Ejecutores que no fueron concluidos.

Recién lo están llamando a declarar ante varias fiscalías de Maynas, Alto Amazonas, Nauta y Datem del Marañón. “Yo pido celeridad en las investigaciones. A mí me queda año y medio y creo que hemos dado a la fiscalía elementos graves y firmes para que actúen contra los responsables de la gestión pasada presidida por Meléndez Celis.

No quiero que la denuncia que hice ante la Fiscalía de la Nación quede en vacío. Ahora tengo que declarar ante las fiscalías de Nauta y luego en el resto. Hemos entregado elementos concretos como fotos, videos, audios, y acá no avanzan nada. En otros casos con menos pruebas piden prisión preventiva y acá que hemos entregado pruebas contundentes, están demorando y no solicitan restricciones legales.

Veo que hay una lentitud grande al momento de hacer la investigación. Pido al ministerio público que aplique el principio de celeridad que está en el código penal. Pueden agilizar ya que todos esos núcleos son obras inconclusas y está probado en el alto corrientes, bajo corrientes, chambira, río Tigre, Pastaza, morona etc. Ushpayacu, lago Rimachi, entre otros. La fiscalía debe determinar y pasar ya a control de acusación sin tanta investigación preliminar.

Todo está claro como en la comunidad de “Nuevo Progreso”, que queda a media hora de Trompeteros. Un núcleo sin motor, sin luz, pese a que se pagó el 95%. Esas injusticias para con ellos no deben quedar impunes” habló el consejero.

