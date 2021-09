Consejero denunció que empresa que titularía territorio indígena, prácticamente ha desaparecido

Así lo dio a conocer el consejero de Datem del Marañón Mamerto Maicúa.



La autoridad consejal empezó su exposición haciendo un llamado de atención a la oficina de asesoría legal e imagen institucional del consejo debido a que no se preocupan por publicar en el diario oficial “El Peruano” y el regional, las ordenanzas que son aprobadas.

“Éstas no se ven publicadas, entonces cómo les haremos el seguimiento de los avances correspondientes. Además, que la población vea qué es lo que trabajamos y aprobamos los consejeros regionales” mencionó.

De otro lado, dijo que temía que el pueblo reaccione mal en Datem del Marañón, ya que desde hace mucho tiempo el equipo técnico de la DREL viene trabajando para la creación de una UGEL Bilingüe y hasta la fecha no hay ningún resultado.

“No echo la culpa al gobernador o a la directora, pero ese equipo técnico que trabaja la propuesta, no muestra ningún avance y la población se está indignando, yo temo que haya reacciones fuertes en cualquier momento. Ese proyecto hace tiempo ha debido estar para aprobar la ordenanza de creación en el consejo regional” anunció.

Finalmente, dio a conocer que la empresa que ingresó hace mucho tiempo para titular el territorio indígena, ahora prácticamente ha desaparecido de la zona.

“El gobierno nacional firmó un convenio con una empresa que estuvo en Iquitos para hacer el diagnóstico de la titulación de los territorios de los pueblos indígenas, pero no han avanzado y ahora han abandonado.

Es necesario conversar con el director regional de agricultura, conversar con las autoridades de Lima para conocer cuál sería el proceso para que no avance la titulación. ¿Qué ha pasado para que abandonen?

Mis hermanos mencionan que un pueblo indígena sin territorio titulado, es como una persona que no tiene huesos. Así sienten ellos” concluyó Maicua.