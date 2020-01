Consejero delegado Alan Rodríguez Fasanando realizó visita inopinada al hospital Santa Gema de Yurimaguas

El delegado del Consejo Regional de Loreto, Alan Rodríguez Fasanando, realizó una visita inopinada al Hospital Santa Gema de Yurimaguas, para comprobar el adecuado funcionamiento de los servicios que brinda el nosocomio.

Como máximo representante del Consejo Regional, viajó a la ciudad de Yurimaguas tras recibir algunas denuncias verbales de los gremios sindicales del Sector Salud en la Provincia de Alto Amazonas. El consejero delegado estuvo acompañado en la visita con el gerente sub regional, Johnny Gonzales.

Alan Rodríguez entrevistó a los líderes sindicales, al personal profesional y administrativo, lo que le permitió constatar que el problema es netamente presupuestal, toda vez que la deuda y la crisis se viene arrastrando desde varias gestiones anteriores que no lograron resolver esta dura realidad no solo en Alto Amazonas, sino en todas las provincias de la región Loreto y principalmente en la capital Iquitos.

La mencionada autoridad se comprometió a informar de inmediato al gobernador regional de Loreto, Lic. Elisban Ochoa Sosa, a fin que disponga las acciones necesarias para una asignación equitativa y justa en las partidas presupuestales hacia toda la Región Loreto, y así cubrir las demandas y necesidades de los usuarios de salud para brindar una pronta solución a esta crisis que no permite tener profesionales especialistas, abastecimiento adecuado en las farmacias, ni consultorios o áreas necesarias para una óptima atención a los pacientes.