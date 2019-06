Consejero del Putumayo dio a conocer la existencia de 23 observaciones al centro hospitalario de El Estrecho

En sesión del consejo regional anunció que se reuniría con el Contralor Regional.

En efecto hace poco la Contraloría dio a conocer un informe de control respecto al establecimiento de salud del Estrecho-Putumayo, categoría I-3, Micro Red de Salud, que hizo teniendo como objetivo comprobar que la infraestructura del establecimiento de salud de El Estrecho cumpla con las condiciones establecidas en la normativa aplicable.

La entidad de control encontró las diversas situaciones adversas: El establecimiento de salud del Putumayo, no cuenta con políticas y procedimientos para la gestión de riesgos de desastres, generando la situación adversa que la dirección regional de salud Loreto -micro red Putumayo- no pueda tomar decisiones oportunas para prevenir y controlar posibles sucesos negativos, que afectarían el logro de los objetivos.

Durante la visita de control, se evidenció que el establecimiento, no cuenta con instrumentos de gestión propios del servicio, sobre políticas y procedimientos aprobados, para la administración de riesgos, que le permita identificar, valorar y minimizar sus efectos adversos. Ese hecho genera la situación adversa que la directora regional de salud Loreto “micro red Putumayo”, no pueda tomar decisiones para prevenir y controlar posibles sucesos negativos.

Instalaciones del establecimiento de salud del Putumayo, presentan deficiencias que conllevan la situación adversa de que los servicios de salud no se presten con calidad, seguridad y salubridad en la atención de los pacientes. De la revisión a la documentación e inspección física realizada se ha evidenciado que las instalaciones donde brinda los diferentes servicios el establecimiento, presentan algunas deficiencias en su infraestructura, generando la situación adversa que los distintos servicios de salud no se presten con calidad, seguridad y salubridad en la atención a los pacientes.

CONSEJERO JOSÉ IRACUDE CALDERÓN.

Fue lo que recordó el mencionado consejero en la sesión, con el aditivo que lo previsto por Contraloría ahora venía ocurriendo en dicho centro, como la canibalización del equipo de Rayos X, el no funcionamiento de los pozos artesianos, el cambio de partes en equipos nuevos, originales, por componentes simulados.

“Sin embargo, el director de salud de Loreto, nos dice que todo está bien y no es así. Hay un malestar grande por ese establecimiento que ya se viene utilizando sin antes haber sido entregado con las formalidades que manda la normativa.

A mí me indigna que se burlen de mis paisanos y creen que yo no denuncio estas cosas ante el consejo regional. Iré a hablar con el contralor regional, existen 23 observaciones que no han levantado allá. Ahora me dicen que no hay presupuesto para que el consejo regional vaya y fiscalice, entonces que me avisen algún día que haya para que vean todo eso”, aseguró José Iracude Calderón.

Por su parte, el consejero de Requena, Pedro Pacaya Tamani, muy molesto también expresó sobre sus visitas a la zona de Maquía, donde existiría un alcalde de “pantalla” ya que un tercero sería el que mueve la gestión a su antojo. Habló de Huacrachiro, que ahora quiere convertirse en dos, Huaca I y Huaca II, uno comunidad campesina y la otra, nativa.

Igual dijo que Disafilpa (2018) ha hecho y deshecho en las zonas de demarcación territorial de Maquía. Respecto a los alcaldes también cuestionó que el MEF había enviado como 100 mil soles a municipios por emergencias en inundaciones y que se habrían utilizado en otras cosas menos en atender a los afectados.