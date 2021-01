Consejero de Requena Javier Villacorta Nacimento, nuevo consejero delegado

Fue elegido ayer mediante voto secreto de sus colegas.

10 votaron a su favor y 5 a favor de la consejera Gisela Panduro Valles.









Entró con perfil bajo, con un polo cotidiano. Por lo que al salir ganador su colega José Trujillo Paira, que fue quien lo propuso como candidato; le terminó prestando el saco para que juramente al cargo de consejero delegado 2021.

Ayer en la primera sesión ordinaria del consejo regional, el primer punto de agenda fue la elección del nuevo consejero delegado 2021, año del Bicentenario. Cargo que hasta ayer ostentaba el consejero Alan Rodríguez.

Trujillo Paira, propuso como candidato al consejero de Requena Javier Villacorta Nacimento. Mientras que el consejero Josué Iracude, propuso a la consejera de Contamana, Gisela Panduro Valles. Para seguidamente el consejero Pedro Pacaya, pedir que el voto sea secreto. El consejo aceptó, se buscó una caja de zapatos, una “urna” y vendría la elección.

Pero antes el consejero Francisco López, pidió que les den 2 minutos a los candidatos para que den a conocer un improvisado y veloz plan de trabajo. Y luego 5 minutos para pensar sus votos. Varios salieron del ambiente a dialogar. Se habla que el consejero Villacorta, solo contaba con 7 votos, pero que finalmente habría “conciliado” con tres consejeros para que voten por él.

Terminando los 5 minutos los consejeros retornaron para proceder a votar. La primera que lo hizo fue la consejera Janet Reátegui, luego otros y finalmente los dos consejeros candidatos.

Antes de esa elección la consejera Gisela, expresó: “Gracias por haberme propuesto. Todos estamos capacitados para liderar el trabajo de un año en bienestar de la región. El soporte fundamental para el gobernador y toda su gestión, somos nosotros y el compromiso que tenemos en la provincia.

Si recibo el voto de confianza tengan por seguro mi compromiso de trabajar coordinadamente para el bienestar de la región. Sé que hemos errado en algunas cosas como fiscalizadores, pero todos somos seres humanos y la pandemia nos ha hecho reflexionar mucho para actuar mejor” dijo.

Javier Villacorta: “Quizá este año (2020) no hemos tenido la oportunidad de trabajar con Alan, ahora vamos a trabajar y a caminar juntos. Vamos a tocar las puertas para que nuestros proyectos y objetivos lleguen a nuestras provincias.

Todos y cada uno de nosotros queremos algo, tenemos algo que pedir al gobernador y pedir a los funcionarios que se agilicen nuestros proyectos, nuestros temas y así suplir las necesidades que tienen nuestros pueblos en nuestra provincia. Trabajar en coordinación y continuar para adelante.

Yo no soy un improvisado, estos cargos a mí no me hacen menos, me hacen seguir adelante. Yo estoy en la administración pública como 15 años, si me dan la oportunidad de coordinar con ustedes y sacar adelante a sus provincias y la región Loreto.

Llegó la elección y 10 consejeros votaron a favor de Javier Villacorta Nacimento. 5 votos fueron para Gisela Panduro Valles. El consejero delegado saliente, no vota. En total son 16 consejeros regionales en Loreto.

Finalmente, los consejeros aprobaron la elección y tomó juramento el nuevo consejero delegado de Loreto. Como había ido con un polo muy humilde, pese a que es un empresario; terminó prestando el saco al consejero de Ramón Castilla, José Trujillo Paira, para darle seriedad a la reciente juramentación.

Ya sentado en la silla del consejero delegado, agradeció el apoyo de quienes lo eligieron. Procediéndose luego a elegir las comisiones de los diversos sectores. La consejera Janet Reátegui, ahora es la presidenta de la comisión de fiscalización del consejo regional de Loreto.

(LMHL).