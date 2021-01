Consejero de Alto Amazonas desmintió a congresista Geovanni Aycate

Quien presentó un informe indicando que la gente se estaba muriendo en las calles por dengue.

Director regional de salud, también desmintió al congresista.



El ex consejero delegado habló delante del consejo regional, indicando que el congresista de su provincia no solo había mentido a la ministra de salud, sino también a todo el país puesto que él se había comunicado con los responsables de los centros de salud y todos le habían respondido que era absolutamente falso que las personas afectadas con dengue, se desmayaran y murieran en las calles.

“Él ha mentido a todos indicando que la gente con dengue hemorrágico en Yurimaguas, se estaba muriendo en las calles. El congresista lo que ha querido es alarmar y mal informar a la población para generar pánico. Hay casos de dengue sí, pero éstos están siendo controlados, él de manera maliciosa ha presentado un informe falso para hacer quedar mal a la región” habló Rodríguez Fasanando.

Pidió al director regional Carlos Calampa, que aclare si era cierto o falso que los pacientes con dengue hemorrágico se estaban muriendo en las calles de Yurimaguas.

“Son pocos los casos y éstos están debidamente hospitalizados en los dos establecimientos que existen en esa ciudad. Pese a todo, ya ha viajado un equipo de especialistas a ver la situación y actuar en cuanto sea posible. Es falso lo que ha informado el congresista al ministerio y al país, que la gente se está muriendo en las calles, no es así” mencionó Calampa.

De otro lado, el consejero regional representante de El Putumayo, Josué Iracude; pidió explicaciones al director de salud en cuanto a que no habló nada respecto a la provincia vecina de Colombia en el marco de un plan de acción contra el covid.

“Director he escuchado detenidamente su exposición sobre el plan de acción ante el rebrote de covid y no ha mencionado para nada a El Putumayo, pese a que somos vecinos de Brasil y Colombia. ¿A qué se debe, se olvidó o es que acaso están discriminando a nuestra provincia?

Siempre noto esa exclusión respecto a mi provincia que debe ser mejor atendida ya que estamos en frontera, pero acá siempre le dejan de lado. La salud es importante y es un derecho, para ustedes y para nosotros, por qué nos dejan de lado. Así como ustedes atienden a centros de salud cercanos a Iquitos, también se deben preocupar por las provincias y mucho más por las fronterizas” remarcó Iracude.

El doctor Calampa, le respondió que definitivamente no era así, que nos los dejaban de lado y que el tema de envío de medicinas, oxígeno y todo lo que necesiten en caso se presenten pacientes con covid en El Putumayo, ya estaba coordinado con los miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional.