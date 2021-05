Consejera interpuso denuncias ante fiscalía penal de turno y Contraloría

Sobre proyectos del gobierno regional de Loreto.



La consejera Janet Reátegui, mostró copias de los documentos presentados ante las dos importantes instituciones de control.

“Una fue a la fiscalía penal de turno para que intervenga de oficio ante la no culminación del servicio educativo primario “Melvin Jones”. Estaba para ser concluido el pasado 9 de febrero, pero luego pidieron ampliación y le dieron. Hubo un acta firmada cuando asistí a observar, donde se comprometían a terminar en febrero, estamos mayo y no concluyen.

Igual se solicitó a la fiscalía penal de turno la intervención de oficio a la obra abandonada del colegio “Rosa Agustina”, donde desde el año pasado se hizo público el tema de las cartas fianza no autorizadas, pero que nadie actuó y ahora se tiene la obra en abandono con un perjuicio grande al Estado.

Igualmente se hizo con el pedido de oficio para una intervención a fin de ver miles de bolsacretos que están abandonadas, podridas en el COER. Las adquirieron para prevenir con rasantes la inundación de varios asentamientos humanos.

Vivimos en Iquitos capital de la provincia Maynas y de la región, estamos rodeados de ríos, pero en la parte periurbana hay asentamientos humanos, pueblos jóvenes y ellos en época de creciente se inundan. Esas bolsacretos servían para levantar esas rasantes y así los pobladores afectados dejen de sufrir.

No se ha hecho ningún tipo de trabajo en esos lugares y ahora hay un perjuicio económico grande al Estado ya que se ha invertido en las bolsas. El director del COER dijo que a él no le habían comunicado nada y que fueron a poner ahí esas bolsas que ahora están remontadas por la maleza.

Nos preocupa que todo ese material esté abandonado sabiendo que hay tanta necesidad en los sectores inundables, con gente que sufre por ello” concluyó Reátegui.