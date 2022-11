Campaña es impulsada por diversas autoridades, empresas y movimientos a fin de generar conciencia en los jóvenes para hacer frente a las amenazas a la Amazonía peruana.

En 2021 reconocidos músicos, artistas y personalidades se sumaron convocando a miles de jóvenes en todo el Perú.



El ritmo tropical de la Amazonía no solo mueve masas sino también conciencias. Eso quedó demostrado durante la primera edición de Consecuencias, iniciativa que surgió a son de cumbia para convocar a los jóvenes a sumarse a la conservación de la Amazonía peruana ante amenazas como la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de vida silvestre.

En 2021, la reconocida Orquesta Explosión de Iquitos, con la voz de Linda Caba, fue la encargada de iniciar este movimiento, con la pegajosa canción homónima a la campaña que invitó a los jóvenes del Perú a conocer y reconocer las consecuencias de estas actividades ilegales en nuestra naturaleza y en nuestras propias vidas, y que en pocos días sumó más de un millón de interacciones en redes sociales.

Si bien la Amazonía abarca más del 60% del territorio nacional, concentra una diversidad de vida única y provee agua, alimento, recursos y una serie de beneficios indispensables para el bienestar y desarrollo de los peruanos y el país, ya que la mayoría no reconoce la gravedad de las amenazas que enfrenta.

“Cerca del 37% de la madera producida en el Perú es de origen ilegal, y alrededor de la quinta parte del oro producido en el Perú viene de prácticas mineras informales o ilegales. Estas actividades generan serios impactos en los bosques y ríos, pero también en las personas. Lamentablemente, además de problemas de salud – por ejemplo, por la exposición al mercurio empleado en la minería-, estos delitos se asocian con el crimen organizado, generando corrupción, lavado de activos, inseguridad e incluso trata de personas”, señala la bióloga Aimy Cáceres, PhD en Ecología y Conservación, con más de 10 años de experiencia en la Amazonía.

Al ritmo de la conservación

En 2020, el Perú perdió más de 200,000 hectáreas de bosques producto de una serie de amenazas, incluidos estos delitos ambientales, que se han normalizado antes nuestros ojos. Justamente, en ese contexto, surgió Consecuencias como una oportunidad para aprovechar el interés de los jóvenes peruanos y su disposición y ganas de aprender y hacer más por la Amazonía. A través de la música, el arte y el humor amazónicos, líderes de opinión, artistas, celebridades y figuras públicas se sumaron a este llamado, que contó también con el compromiso de diversos aliados del sector privado y autoridades.

“Lo que hemos hecho con esta canción no es lapidar a nadie sino, crear conciencia en las personas para que puedan tener un poco más de amor hacia nuestra Amazonía y cuidarla un poco más, ya que gracias a ella respiramos”, señaló al respecto, Linda Caba.

En pocas semanas, las apariciones televisivas, videos, contenido de redes sociales y eventos en vivo en Loreto, Ucayali y Madre de Dios convocaron a miles de jóvenes, artistas, músicos, activistas y personas defensoras ambientales. La Orquesta Explosión fue seguida por músicos queridos como el rapero el Ninio quien creó una canción de hip hop para la campaña logrando rápidamente cientos de miles de interacciones en redes sociales, y este año se espera continuar ampliando el llamado de Consecuencias.

Consecuencias es impulsada por el proyecto PREVENIR de USAID junto a diversos aliados como el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR, PROFONANPE, entre otros, así como organizaciones de la sociedad civil, como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Conservation x Labs, y para 2022 se vienen sumando una creciente lista de aliados como LATAM Perú, Toulouse Lautrec, y muchos otros.

Todos pueden sumarse a la iniciativa en Consecuencias.pe y conocer más a través de sus redes sociales Instagram y Facebook, como @consecuencias.pe.