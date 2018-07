Conceptos y montos exactos del más grande hurto hecho a esa entidad educativa.

Las investigaciones siguen avanzando respecto a conocer los motivos por los cuales los imputados se abonaron montos millonarios a sus cuentas bancarias, aparentemente sin ningún sustento técnico y legal. Que se investigue, se juzgue y sancione ejemplarmente.

AÑO 2015: ALTAMIRANO SILVA LARRY FRANCO, ex administrador.

-Diciembre: -planilla 0006-Siaf 1937-Comprobante 1749-Carta Electrónica 15100684-Concepto: bonificación extraordinaria 12 mil soles. –Diciembre: 8 mil soles. Junio: Bonificación personal: 15 mil soles. Julio: 25 mil soles. Nuevamente en julio- 20 mil soles. –Agosto: 10 mil soles. –Agosto: 20 mil soles.

2016:

Setiembre: 30 mil soles. Setiembre: 30 mil soles. –Setiembre: 7 mil soles. Octubre: 30 mil soles. –Octubre: 20 mil soles. Noviembre: 42,500 soles. –Noviembre: 30 mil soles. Diciembre: 30 mil soles. Nuevamente en diciembre: 80 mil soles. Diciembre: 47,600 soles. Diciembre: 40 mil soles.

2017:

Enero 2017: 18 mil soles. Febrero 30 mil soles. En TOTAL: 545,100 soles.

AÑO 2015- Bartenes Cejeico Guster.

-Setiembre (no especifica concepto) 2,590 soles. Diciembre: 20 mil soles. –Diciembre: 13,121 soles.

2016:

Julio: 35 mil soles. Octubre: 1,500 soles. Diciembre: 10 mil soles. Diciembre: 12,500 soles.

2017:

-Enero: 14,500 soles. Febrero: 10 mil soles (no especifican concepto). Marzo 10 mil soles. TOTAL: 129,211 soles.

2016- Cainamari Soto Pedro.

-Junio: 3,070 soles. Julio 8,333 soles. Agosto: 3,734 soles. Setiembre: 7 mil soles. Octubre: 8 mil soles. Noviembre: 8 mil soles. Diciembre: 10 mil soles. TOTAL: 48,138.57 soles.

2015- Cardoso Delgado Luis Rey:

Diciembre: -(Bonificación extraordinaria) 18 mil soles. TOTAL: 18 mil soles.

2015- Cardozo Barboza César:

Diciembre: 18 mil soles. TOTAL: 18 mil soles.

2016- Caritimari Carihuasairo Leodegardo.

Julio: 8 mil soles. TOTAL: 8 mil soles.

2015- CHÁVEZ TRIGOSO HÉCTOR. ¡UN ESCÁNDALO!

Noviembre: 13,500 soles. Diciembre: 30 mil soles. Diciembre: 12,500 soles (sin especificar concepto). Diciembre: 19,715 soles, bonificación extraordinaria.-Diciembre: 8 mil soles.

2016

Enero: 15 mil soles. (En 7 meses no justifica concepto). Febrero: 15 mil soles. Marzo: 22,500 soles. Abril 22,500 soles. Abril 20 mil soles. Mayo 22,500 soles. Mayo 20 mil soles. Junio 16 mil soles. Julio 25 mil soles. Julio 20 mil soles. Agosto 12 mil soles. Agosto 25 mil soles. Setiembre 30 mil soles. Setiembre 30 mil soles. Setiembre 7 mil soles. Octubre 30 mil soles. Octubre 28 mil soles. Octubre 1,500 soles. Noviembre 42,500 soles. Noviembre 30 mil soles. Diciembre 30 mil soles. Diciembre 80 mil soles. Diciembre 57,600 soles. Diciembre 50 mil soles.

2017

Enero 30 mil soles. Febrero 35 mil soles. Marzo 30 mil soles. Marzo 58,750 soles. Abril 13,600 soles. Un TOTAL de: 903 mil 165.36 soles. Impresionante, se sacó casi un millón de soles.

2016- Huamán Curitima Roy Mike.

Octubre 20 mil soles. Octubre 3 mil soles. Noviembre 30 mil soles. Diciembre 25 mil soles. Diciembre 17,600 soles. TOTAL: 95,600 soles.

2015- LÓPEZ DEL ÁGUILA ISAAC.

Setiembre 5 mil soles. Octubre 10 mil soles. Noviembre 9 mil soles. Diciembre 20 mil soles. Diciembre 12,500 soles. Diciembre 5 mil soles.

2016

Junio 4 mil soles. Julio 10 mil soles. Agosto 5 mil soles. Setiembre 13 mil soles. Octubre 15 mil soles. Noviembre 15 mil soles. Diciembre 25 mil soles. Diciembre 12,600 soles. Diciembre 15 mil soles.

2017

Enero 20 mil soles. Febrero 25 mil soles. Marzo 20 mil soles. Abril 13,600 soles. Un TOTAL de: 254,700 soles.

2015- López Rengifo Sadith.

-Diciembre: 4 mil soles.

2016

Diciembre: 6 mil soles. Total: 10 mil soles.

2016- Macedo Ramírez Gerson.

Julio 10 mil soles. Total: 10 mil soles.

2016-Pinedo Luna Wagner.

Enero 5 mil soles. Febrero 5 mil soles. Marzo 5 mil soles. Abril 5 mil soles. Abril 5 mil soles. Mayo 5 mil soles. Junio 5 mil soles. Julio 10 mil soles. Agosto 3 mil soles. Setiembre 5,367.22 soles. Octubre 7,367.22 soles. Noviembre 7,367.22 soles. Diciembre 10 mil soles. TOTAL: 10 mil soles.

2015- Ramírez Cárdenas Juan José.

TOTAL: 124,500 soles.

2016- Ruiz Cáceres Larry Harlyn.

TOTAL: 105,135 soles.

2015- Zambrano Requejo Jeiner.

TOTAL: 12 mil soles.

2015- Santillán de Coral María.

TOTAL: 4 mil soles.

2015- Santiesteban Labrin Milagros Natividad.

TOTAL: 5 mil soles.

2015- Vargas Ramírez Nithse.

TOTAL: 19,573 soles.

2015- Velásquez Hidalgo Cledy.

TOTAL: 10 mil soles.

2015- RUIZ GARCÍA ANOBER.

TOTAL: 392 mil 352.18 soles desde el 2015 hasta el año 2017.

2015- SÁNCHEZ MACEDO HERMAN.

Desde ese año hasta el 2017 un TOTAL de 242 mil 200 soles.

2015- UCUMBE VALENCIA MILTON GILBERTO.

Hasta el 2017 se hizo de 644 mil 070 soles.

RODRÍGUEZ SANTILLÁN NEMECIO, quien se da el lujo de alquilarle a la red de salud de Yurimaguas, su moderno edificio.

2015

Setiembre 2,500 soles (miren nomás cómo empieza, con un monto corto). Octubre 5 mil soles. Noviembre 9 mil soles (va subiendo). –Diciembre: 20 mil soles. Diciembre (nuevamente) 15 mil soles. Diciembre 9,857 soles. Diciembre 8 mil soles.

2016

Enero 10 mil soles. Febrero 10 mil soles. Marzo 15 mil soles. Abril 15 mil soles. Abril 10 mil soles. Mayo 15 mil soles. Mayo 10 mil soles. Junio 16 mil soles. Julio 25 mil soles. Julio 20 mil soles. Agosto 12 mil soles. Agosto 25 mil soles. Setiembre 30 mil soles. Setiembre 30 mil soles. Setiembre 7 mil soles. Octubre 30 mil soles. Octubre 28 mil soles. Octubre 2,500 soles.

NOVIEMBRE (sin especificar el concepto) 70 mil soles. Noviembre 30 mil soles. Diciembre 30 mil soles. DICIEMBRE (sin especificar el concepto, en el resto todo coloca por bonificaciones extraordinarias o personal) 100 mil soles. Diciembre 77 mil 600 soles. Diciembre 50 mil soles.

2017

Enero 30 mil soles. Febrero 35 mil soles. Marzo 30 mil soles. Marzo 65 mil soles. Abril 16 mil soles. UN TOTAL DE: 913 mil 957 soles. Con razón algunos de los involucrados muestran grandes signos exteriores de riqueza.

UGEL/Datem del Marañón, se convirtió en una caja fuerte de personajes retorcidos y viciosos del dinero público que ahora la justicia investiga y debe sancionar. No hay que olvidar que hace poco también se ha dado a conocer de un presunto latrocinio en la UGEL/Contamana. Es decir; estos actos nocivos para la administración pública se habrían replicado desde hace años en las Ugel de Loreto. No se puede seguir permitiendo que la educación en Loreto sea solo un pretexto para que unos cuantos se enriquezcan a través de ella.

(Luz MHerrera).