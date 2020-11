“Congreso debe aprobar de necesidad y utilidad pública las 82 has del cuartel “Vargas Guerra” para el Parque Metropolitano”

Remarcó el Abg. Ernesto Dávila, teniente alcalde de la municipalidad de Maynas.



Y es que hace una semana el ejército sorprendió haciendo público un comunicado en el que pretendía registrar las 82 hectáreas de ese cuartel para beneficio propio. Lo que de inmediato ocasionó reacciones en contra de un grueso significativo de la población. Sobre el punto se pudo entrevistar al teniente alcalde de Maynas.

“Creo que todas las autoridades y la población en general deben tener conocimiento y exigir a los congresistas actuales que lleven a debate en el pleno el Proyecto de Ley para que se apruebe como necesidad y utilidad pública las 82 hectáreas que están en el cuartel “Vargas Guerra”, para que sean destinadas al Parque Metropolitano” mencionó Dávila.

De otro lado, recordó las características especiales para los Parques Binacionales, que no es lo mismo que un Parque Metropolitano.

“Según las condiciones especiales éstos deben estar en el centro de la ciudad, con servicios públicos y acceso a las calles principales. Con un mínimo de dos hectáreas y un máximo de cinco. Que sea de propiedad municipal, esos son los parámetros que exige el ministerio de la presidencia.

Acá será en el Parque Zonal donde se hará una remodelación para varios usos, salvando todas las construcciones modernas. No se pueden demoler, se van a mantener las obras nuevas.

Lo real es que el ejército quiso sanear el registro del cuartel Vargas Guerra y generó reacciones negativas…

-El ejército intentó el saneamiento registral en la que el Lote de 82 hectáreas lo habían dividido en 6 Lotes. La proyección de quienes entienden ese tema, es que han querido subdividir el Lote para destinarlo a usos distintos.

¿Y eso no lo permitirá la municipalidad de Maynas?

-Claro que no. Hay oposición municipal porque en el Plan de Desarrollo Urbano 2011, que ha sido aprobado mediante Ordenanza Municipal que es una Ley, éstos (terrenos) han sido destinados para un Parque Metropolitano y la mayor parte de áreas, serán áreas verdes, bosques.

¿Qué les queda por hacer?

-Se ha planteado desde la municipalidad una oposición a esa inscripción registral y se conversa con todas las autoridades para poder plantear una solicitud de impedimento para que esos Lotes sean divididos.

Es competencia de la municipalidad autorizar la subdivisión y eso no lo va a permitir porque existe una Ordenanza Municipal y la municipalidad debe respetar su propia ordenanza. Se deben declara

Existe un proyecto de Ley para que se declare de interés y utilidad nacional estos terrenos para la construcción del Parque Metropolitano y eso hay que empezar a exigir que se apruebe cuanto antes.