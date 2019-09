“Congresistas de Loreto llegan a buscar la foto para luego sustentar gastos, pero no solucionan problemas”

Declaró Madeleine Pinedo, secretaria del sindicato de trabajadores del gobierno regional de Loreto.

“Una delegación de trabajadores del gobierno regional viajó a Lima en busca de los congresistas de Loreto para que los acompañe en el pedido de la derogatoria del Decreto Supremo 261 que afecta los derechos laborales conseguidos y nuestras remuneraciones.

Sin embargo, les respondieron que están con una agenda recargada, sabiendo que es bien difícil y costoso llegar hasta la capital. Pero ellos sí cuando vienen a Iquitos andan buscando a dirigentes o problemas para tomarse fotos y luego poder sustentar sus gastos de representación”, habló Madeleine, indignada.

En cuanto al paro de 48 horas de la CGTP ¿qué se viene luego, una huelga indefinida quizá?

-Así es. Si la directiva nacional nos comunica ello, a las bases nos corresponde acatar el mandato.

De otro lado, cruel muerte para un trabajador del CAFAE del gobierno regional, se tejen varias hipótesis…mm

-Una pena grande conocer la muerte dada al compañero que recién había sacado su título con gran esfuerzo. Un dolor grande para todos los que lo conocimos. No se sabe aún el móvil, una situación que a todos nos tiene dolidos. Increíble dialogar con él un día antes y luego saber que está muerto, hay temor ya que no hay seguridad en esta tierra.

Hay muchas variables que se manejan sobre su muerte. Una de ellas es que él manejaba información de las deudas anteriores del Cafae, puesto que los anteriores responsables llevaron a la banca rota al Cafae, se ha perdido nuestro complejo recreacional. No sabemos ciertamente si ese será el móvil u otro. La fiscalía ha ido a las oficinas a recoger documentos, esperamos conocer la verdad.