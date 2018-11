“Ningún funcionario publico puede hacer campaña invocando a la población a votar de una manera u otra”, aseveró.

En cuanto a los 4 puntos de reforma a elegir este 9 de diciembre en el referéndum nacional, debemos tener en claro cómo vamos a elegir y sobre qué cosas vamos a decidir; al respecto, la congresista Patricia Donayre viene informando y explicando en diferentes medios de comunicación sobre las reformas a decidir, entre ellos encontramos:

1, en ella debes elegir entre SÍ decides o NO la conformación de la Junta Nacional de Justicia, la cual permitirá elegir a mejores jueces y fiscales para un mejor desarrollo de la justicia en el Perú sin elección por intermedio de padrinaje.

2, en ella debes elegir entre SÍ o NO se regula el financiamiento de los partidos políticos, es decir si quieres saber o no, quiénes son los que ponen el dinero dentro de las organizaciones políticas para llegar al poder.

3, en ella debes elegir entre SÍ o NO se deben reelegir los congresistas.

En estos 3 puntos están claros lo que se busca hacer en esta reforma mediante referéndum nacional; sin embargo, el punto 4 se ha venido discutiendo sobre el fondo de la propuesta que en un primer momento fue planteada por el presidente; sin embargo, el congreso lo modificó; al respecto, la congresista Patricia Donayre, explicó, ¨Al señor Mulder, al señor García Belaunde con el respaldo de los integrantes de fuerza popular se les ocurrió introducir un elemento a la bicameralidad que era la eliminación de la fórmula cómo el Ejecutivo (Presidente) puede plantear la cuestión de confianza; es decir, cómo el Ejecutivo podría llegar en algún momento a disolver el congreso cuando el congreso le niega la confianza a su gabinete y se han cambiado las reglas de juego para que ahora el presidente no tenga esa facilidad de control político sobre el congreso y esté de alguna manera atado de manos a condiciones para disolver el congreso, es por eso que la opción de bicameralidad es muy peligrosa, por un lado escoger un buen congreso con doble cámara, y por otro peligra la cuestión de confianza que pueda pedir el presidente¨.

Asimismo, la congresista manifestó que realizará actividades para informar a la población sobre estos puntos para poder así realizar después de mucho tiempo una reforma legislativa con consulta popular bien informada.