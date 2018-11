Se dieron a conocer actividades por la importante y reflexiva fecha.

La reunión se desarrolló en el auditorio del gobierno regional de Loreto, ayer en horas de la mañana. En la mesa principal estuvo Silvia Barbarán, un emblema de mujer que desde hace años viene entregando su vida en la difusión de la prevención del VIH y apoya materialmente a la población vulnerable. También estuvo el gerente de desarrollo social Prof. Danny Sifuentes, el director de salud René Chávez, Glauco Velásquez, activista de la comunidad LGBT.

“Antes la problemática del VIH Sida estaba orientada a un grupo sexual, sin embargo, desde hace muchos años se conoce que no es exclusividad de un solo grupo sexual, sino que está en muchas partes.

Hay que actuar y comprender la importancia de nuestras acciones a fin de prevenir esa enfermedad y decir al país, al mundo y la región, que acá sí estamos trabajando en la prevención y del VIH. Instamos a todos a realizarnos las pruebas y de esa manera salvaguardar la salud” expresó el gerente de desarrollo social.

También habló el actual director regional de salud, René Chávez.

“Se tiene que continuar trabajando conjuntamente como se ha venido haciendo de manera multisectorial. En estos cuatro años de gestión se ha trabajado y se han sacado varias ordenanzas donde se le da prioridad al delicado tema.

Existe un estudio sobre la enfermedad en poblaciones indígenas, antes señalaban que no había casos de VIH, pero no es así. Sí existen y son como 200 casos de VIH en población mayormente de la etnia Awajun. Han sido visibilizados y eso es importante porque se puede descentralizar el tratamiento a personas con VIH.

De esta manera se ha querido llegar a últimos rincones para salvaguardar la vida que es lo más preciado para todo ser humano” expresó el director agregando que se necesita mayor involucramiento con el tema a fin de conseguir un mayor presupuesto interno y también internacional, para continuar con la tarea preventiva promocional”, concluyó.

El próximo 30 de noviembre habrá un pasacalle en Iquitos, todos asisten con polos rojos. Igualmente habrá bailetón saludable en la plaza 28 de Julio.