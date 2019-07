Conexiones de agua potable no autorizadas, se encuentran en El Pardo

La Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Loreto, participó de un operativo multisectorial con Sedaloreto, Policía Nacional del Perú, a través de la Comisaría Iquitos, cuyo objetivo principal fue constatar y/o prevenir la comisión de los delitos contra el patrimonio, en la modalidad de hurto.

Se intervino el Centro de Convenciones El Pardo, durante la diligencia se encontró una desviación de conexión no autorizada, la misma que se encontraba ubicada por la puerta de ingreso de la calle Ricardo Palma.

Personal de Sedaloreto procedió al corte de dicha conexión, señalando que conforme a sus atribuciones y a lo advertido en dicha diligencia, procederán administrativamente; por su parte, el representante del lugar, manifestó que hace tres años está administrando El Pardo y desconocía la existencia de dicha conexión no autorizada,

El fiscal a cargo del operativo exhortó y recomendó a la administración no realizar conexiones de agua sin autorización de la empresa correspondiente, a fin que no sea denunciada; recomendación que fue aceptada.