Una de las obras esperadas por muchos años por parte de nosotros los loretanos, es la conexión con los pueblos y ciudades de la costa del país, por la vía carretera, así como las vías entre los pueblos de la región que conduzcan también a la zona fronteriza, formando hitos humanos desarrollados.

La lista de los proyectos es larga y se escuchan desde hace más de cinco décadas, pero no se han hecho realidad por diversas razones, unas más consistentes que otras, como la que señala que se facilitaría el sembrío y negocio ilícito de la droga en esta parte de la selva baja de nuestro país.

Otra razón por lo que no prosperaron estos proyectos es el tema de la protección de los recursos naturales y que se genere una explosión demográfica que haga insostenible los planes de conservación del bosque, principalmente en el tema de la explotación maderera. Mucha gente que vendría a poblar, tendría que echar mano a lo que brinda la naturaleza para supervivencia.

En ambos casos, existen argumentos válidos; sin embargo, para eso existen las leyes, las normativas de vivir en armonía con la naturaleza, de hacer sostenible en el tiempo el uso de los recursos que tendrían que cumplirse y para lo cual establecer e implementar mecanismos, para concienciar a toda la población sobre la vital importancia que nuestra naturaleza no vaya camino a la destrucción.

Es un objetivo que desde ya se tiene que trabajar fuerte a través de las direcciones regionales de la Producción, Agricultura, y otras más afines al tema, y con el involucramiento de las autoridades municipales y de los centros poblados mayores, así como las autoridades de los pueblos indígenas amazónicos.

Y es que no podemos quedarnos sin conexiones tanto internamente como Región Loreto, y externamente con nuestra relación respecto a las otras regiones del país, sea de la sierra o de la costa, incluyendo a la misma selva alta. Todos en la línea que el respeto a la naturaleza tiene que ser implacable, porque compromete nuestra existencia. Debemos ser los primeros en defenderla.

En esa línea de la conexión está el nuevo proyecto que unirá Iquitos, Nauta Saramiriza, hacia la costa norte del país. Que de hecho es una buena noticia el hecho que se haya otorgado la buena pro, para los estudios de pre inversión a nivel reforzado del proyecto denominado: “Construcción y Mejoramiento de la Carretera Nor Oriental Iquitos- Saramiriza”, cuya empresa surcoreana que fue adjudicada responde al nombre de Dohwa Engineering CO. LTD, sucursal del Perú, junto a las empresas Promoción y Gestión Promogest SAC y Alpha Consult SA.

Ambos conforman el Consorcio Saramiriza. La propuesta ofertada fue la suma S/. 38’076,154.57 soles. Todo responde a un convenio entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Gobierno Regional de Loreto.

Recordemos que será está empresa la que determine el trazo que seguirá esta vía, previo estudio de las alternativas que determinarán la viabilidad en términos de costo-beneficio, sociales, ambientales y territoriales. Seguro los nautinos estarán cruzando los dedos para que la vía salga por Nauta.