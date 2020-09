Conductor distraído cae dentro de forado en medio de la pista

No se habría percatado de enorme hoyo pese a las señales de advertencia



Se salvó de puro milagro, un hombre que iba conduciendo su mototaxi por la Avenida Participación no se percató de un enorme forado que había en medio de la pista y terminó cayendo al interior de este e incluso fue aplastado por su propio vehículo.

El hecho se registró la mañana de ayer en la cuadra 10 de la mencionada avenida, cuando el distraído conductor no se percató de las señales y cintas amarillas que advertían sobre un enorme forado metros más adelante, es así que terminó sufriendo una aparatosa caída.

El hombre fue aplastado por el toldo de su mototaxi, pero, por suerte no sufrió heridas de consideración. Las personas que presenciaron el accidente fueron a socorrer al conductor y lograron sacarlo de ahí sano y salvo.

Increíblemente, el hombre, quien solo presentaba algunos raspones, tras salir del hoyo, no quiso saber nada sobre su vehículo y tomó otro motokar con rumbo desconocido. Cabe indicar que, algunos testigos del hecho aseguran que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Un par de horas después llegó al lugar personal de la Policía de Tránsito y personal de serenazgo para redirigir el tránsito y ver la forma de sacar el motokar que había quedado al interior del hoyo. (R. Graicht)