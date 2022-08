Tuvo por eslogan: “Por la transformación de la educación para el engrandecimiento popular”.



“El Perú exige soluciones al alza del costo de vida, un plan de emergencia frente a la crisis alimentaria, la inseguridad ciudadana, reactivación económica y contra la corrupción. Es la oportunidad para debatir por qué este modelo Neoliberal ha fracasado, de la necesidad de una nueva constitución política, para una nueva república con salud, educación y bienestar como legítimos derechos.

El modelo educativo con solo virtualidad demostró insuficiencias, encubrió la avaricia de las grandes corporaciones tecnológicas. Ha quedado probado que la educación es un derecho humano, social y no una mercancía.

La escuela y la universidad son espacios no solo para aprender conocimientos científicos y saberes, sino un lugar privilegiado para aprender a convivir, compartir y construir juntos una sociedad con espíritu democrático y verdadera justicia social.

En el discurso presidencial vacío, impreciso, medias verdades y mentiras. No dijo nada de pensiones justas para cesantes y jubilados, de dignificación de auxiliares de educación, 6% del PBI para educación, no dijo nada de 12 000 auxiliares de educación que no han cobrado escolaridad, Sí habló de “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES”, omitiendo que el gobierno ha abandonado la escuela pública, hasta ahora no puede subsanar la exclusión de miles de estudiantes, pues esta situación sigue siendo una amenaza que puede extenderse en la post pandemia, afectando de manera sensible el derecho a la educación de los hijos del pueblo y de las comunidades nativas.

ACUERDOS ASUMIDOS:

-“Persistir en la lucha contra el modelo neoliberal y sus implementadores, planteando un modelo alternativo que garantice un gobierno democrático, patriótico, descentralista, de amplia base social (que ostente una mirada de país y asegure un Proyecto Nacional de Desarrollo, Nueva Constitución Política, Proyecto Educativo Nacional, una nueva república con regeneración moral).

Defensa irrestricta de nuestra institución previsional, la Derrama Magisterial, entidad del magisterio nacional. Peticionamos al Congreso de la República que impulse denuncia constitucional en contra del Presidente de la República y que agende los Proyectos de ley donde se solicita dejar sin efecto el D.S. Nº 009-2022-MINEDU que busca meter la mano y apropiarse del dinero de los maestros afiliados a la Derrama Magisterial.

Implementar mecanismos para contrarrestar el abandono y la deserción escolar, asegurar formación inicial y formación continua, la educación intercultural bilingüe. Persistir en la lucha para enfrentar y derrotar la Reforma Educativa Neoliberal, la privatización de la educación promoviendo una propuesta de Reforma Educativa democrática, patriótica, descentralista y al servicio del pueblo.

Exigimos cumplimiento de la Ley N° 31097 que asigna el presupuesto del 6% del PBI para el sector educación. Incremento de remuneraciones para docentes y auxiliares de educación no menos de 600 nuevos soles el año 2023. Incremento de las propinas de las promotoras del PRONOEI en una Remuneración Mínima Vital y el incremento de pensiones dignas a cesante y jubilados; fondo económico anual de 4 mil millones para el pago de la deuda social del 30 % de preparación de clases por vía administrativa.

Rechazar la supuesta “Consulta Nacional de Aprendizajes”. Lo que necesitamos es un currículo que sea sensible a los conflictos sociales, a las desigualdades, las injusticias, las emergencias climáticas y en general, a los desafíos que enfrenta la humanidad. No más un currículo competencial.

Constituir el Movimiento Pedagógico Nacional e Internacional “José Ramos Bosmediano”.

Garantizar la participación activa de maestras y auxiliares de educación debiendo garantizarse como mínimo lo señalado en el Estatuto, el 30 % de la cuota de género en cada una de las delegaciones o comisiones en la que como SUTEP participamos.

Promover la más amplia unidad de los trabajadores, la coordinación e integración con el movimiento social, sindical, con las organizaciones de masas para, centralizando nuestras fuerzas, asegurare el cumplimiento de compromisos electorales, rechazamos la improvisación gubernamental, la ausencia de políticas claras, la corrupción y la incapacidad gubernamental para solucionar los problemas del país y la educación

Continuar en la labor de relacionamiento político con autoridades políticas: gobernadores, y congresistas, etc. Realizar asambleas macros regionales presenciales como antesalas a la I Olimpiada Macros regionales 2022; del 7 al 9 de octubre. Asimismo, sentar las bases para la realización del I Congreso Pedagógico Internacional Emancipador y Transformador y de Calidad para el 2023.

FACULTAR al CEN del SUTEP la definición de una medida de lucha pertinente (movilización nacional, paro nacional o huelga de hambre) de acuerdo a las circunstancias y al contexto político y social”.